El repudiable mensaje nazi de una ex actriz porno para criticar a Israel

Mia Khalifa

La ex actriz porno libanesa Mia Khalifa fue duramente criticada en redes sociales luego de publicar un mensaje contra Israel con una referencia hacia la época nazi, en el marco de los recientes enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y el grupo terrorista Hamas.

La ex artista, ahora reconvertida en empresaria, subió unas fotos tomando una copa de champagne antiguo con el mensaje: “Mi vino es más viejo que tu ‘estado’ de apartheid”. De esta forma, Khalifa deslegitimó a Israel como estado y aseguró que lleva adelante una política de segregación racial hacia los palestinos. En cuanto a la fecha, hizo referencia a la fecha de declaración de Independencia de Israel en 1948, cinco años después de el embotellamiento de su bebida, en 1943.

Pero los usuarios no dejaron pasar un detalle. El champagne fue producido cuando Francia estaba ocupada por las fuerzas alemanas de Adolf Hitler, y señalaron que es un producto de la era nazi, por lo que podría tratarse de una referencia oculta a modo de burla.

Otros resaltaron que el vino es ilegal en los territorios palestinos. “Debería intentar tomar vino en Gaza y ver qué rápido correrá hacia Tel Aviv”, escribió Darren Grimes en los comentarios. Por su parte, el periodista Jonah Goldberg destacó que la fundación de Israel se produjo antes que el de Irak o el de Egipto.

La ex estrella de las páginas para adultos no se quedó callada. Ante una respuesta que señalaba que Israel sería el único lugar de Medio Oriente en que no sería apedreada, comentó: “Me arriesgaría en Arabia Saudita y Siria, (porque) la frase ‘nacida en Líbano’ en mi pasaporte no sería bien vista en ‘Israel’”, comentó. Las comillas añadidas fueron otro intento de deslegitimar al estado hebreo.

También, en respuesta al vínculo con el nazismo, cuestionó: “Bajo este parámetro, ¿escuchar los éxitos de Edith Piaf en la Francia de los años 30 y 40 también significaría que odias a los judíos?”. Por último, criticó la muerte de niños palestinos durante los ataques aéreos de los últimos combates.

También, pidió reportar y denunciar los mensajes que reivindiquen a Hitler. “Si no entiendes la diferencia entre antizionismo y antisemitismo, vete de Internet”.

Mia Khalifa (Foto: Instagram@miakhalifa)

La ex actriz, una de las más famosas en Medio Oriente, ha intentado quitarse el estigma de su carrera pornográfica. En el encierro por la pandemia surgió como estrella de TikTok donde sus videos alcanzan más de 50 millones de visualizaciones y de forma sorpresiva no son donde aparece en poses sensuales.

SEGUIR LEYENDO: