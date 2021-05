El conmovedor video de un perro de servicio que ayuda a una mujer con autismo durante un ataque de pánico

Un perro especialmente entrenado ayuda a una mujer que sufre un ataque de pánico

Una mujer australiana con trastorno del espectro autista inspiró a millones de usuarios en las redes sociales con un poderoso video que muestra a su perro de servicio ayudándola a superar un ataque de pánico.

Hayley, que prefirió no dar su nombre completo, compartió el video en el grupo de Facebook “Dogspotting” diciendo: “Este (ataque de pánico) fue… un poco más severo que los demás. Pero quiero mostrarle a la gente que los perros pueden ser de gran ayuda”.

La mujer explicó que experimenta a menudo sobrecarga sensorial y ataques de pánico que antes solían poner en peligro su vida, pero que ahora, con el perro de servicio a su lado, puede sobrellevar.

Este perro me ha salvado la vida. Me ha hecho más independiente. Me ha devuelto gran parte de mi vida

El video muestra al animal, un pastor ovejero australiano llamado Marley, mientras consuela a su dueña en su casa en Sydney.

Hayley conoció a Marley en mayo de 2018 y desde entonces el animal ha tenido un impacto increíble en su salud mental y bienestar. “Este perro me ha salvado la vida”, escribió la mujer en 2019. “Se ha convertido en mi perro de servicio. Me ha hecho más independiente. Me ha devuelto gran parte de mi vida“.

Hayley junto a Marley. “Marley me ha dado tanta sensación de independencia y ha cambiado mi vida", explicó

Marley detecta rápidamente los ataques de pánico y entra en acción calmando a Hayley para que no se lastime.

En la filmación se ve a Hayley cada vez más angustiada, rascándose y golpeándose las piernas en un intento de calmarse. En ese momento, Marley pone su pata sobre su mano.

"Puedo pegarme a mí misma como autoestimulante y una autorregulación para intentar calmarme. Pero Marley está entrenado para interrumpir ese comportamiento", explicó Hayley

Hayley aparta su pata una y otra vez, pero el perro continúa tranquilamente. Finalmente, salta a su regazo para darle un “abrazo forzado” y lame sus lágrimas. Ella parece estar todavía molesta, pero comienza a calmarse y envuelve sus brazos alrededor de él.

“Puedo pegarme a mí misma como autoestimulante y una autorregulación para intentar calmarme. Pero Marley está entrenado para interrumpir ese comportamiento. Miren cómo pone sus patas entre mis brazos y mi cara y las aparta en un abrazo forzado. También está lamiendo mis lágrimas. Estoy muy agradecida de tenerlo cerca todos los días“, escribió la mujer.

La mujer compartió el video porque, dijo, "quiero mostrarle a la gente que los perros pueden ser de gran ayuda”

En declaraciones a Storyful, Hayley explicó Marley estaba evitando que se lastimara a sí misma durante un “episodio sensorial”, al mismo tiempo que le aplicaba presión para mantenerla sentada.

Dijo que tener a Marley le había cambiado la vida.

“Vivir con autismo de alto funcionamiento fue difícil”, dijo. “Crecí acosada, crecí luchando principalmente con la escuela, apenas tenía amigos como era esa niña rara”.

“Marley me ha dado tanta sensación de independencia y ha cambiado mi vida. Quiero difundir la conciencia sobre los perros de servicio con autismo“, dijo.

“Este perro me ha salvado la vida”, dijo Hayley

