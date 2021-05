El crudo relato de una niña israelí que recomienda a otros menores qué hacer ante un ataque de cohetes

Desde que comenzó el conflicto, los grupos terroristas palestinos, entre ellos Hamas y la Yihad Islámica, dispararon más de 3.350 cohetes que provocaron la muerte de 10 israelíes. A pesar de la angustia y la zozobra que se vive en este momento, en Israel todos saben —incluso lo más pequeños— lo que deben hacer en caso de emergencia, en ese instante en el que suenan las sirenas y el bombazo puede ser inminente. En un video que se hizo viral en redes sociales, una niña cuenta lo que otros menores como ella deben hacer ante un escenario de ataque.

“Nosotros debemos aprender, si nuestros padres no están en casa, cómo ir al refugio antibombas”, dice la niña, que narra un hecho terrible con una naturalidad y calma que contrasta con el horror del conflicto.

Los ataque de cohete que sufre Israel son los mayores registrados en la historia, dijo el ejército de Israel (FDI). Gran parte de los proyectiles fueron interceptados por su escudo antimisiles Cúpula de Hierro, lo que hace que las cifras de muertes no sean mayores.

“Pensemos en ejemplos y reacciones: digamos que mi mamá no está conmigo ahora porque se fue a la baulera. Y suena la sirena. No importa si no hay nadie conmigo, debo ir al refugio antibombas. Rápidamente hay que ir, no otra alternativa. Si no hay otro adulto que los proteja, rápidamente deben ir al refugio antibombas. ¡Hay que ir!”, dice en la niña en el video.

Los bomberos israelíes revisan los vehículos dañados en la ciudad israelí de Holon, cerca de Tel Aviv, el 11 de mayo de 2021, después de que se lanzaran cohetes hacia Israel desde la Franja de Gaza. (Photo by Ahmad GHARABLI / AFP)

Por otra parte, las FDI anunciaron este lunes que seis cohetes fueron lanzados hacia territorio del país desde El Líbano, zona donde opera el grupo terrorista Hezbollah. Si bien ninguno de los proyectiles logró cruzar la frontera, las respondieron al ataque con fuego de artillería.

Diez personas murieron en Israel, entre ellas un niño, y 294 resultaron heridas por la explosión de los cohetes lanzados desde Gaza. Varios cohetes lanzados por los terroristas cayeron en la Franja, provocando víctimas entre la población civil palestina.

Ante la agresión palestina, los israelíes, especialmente los del sur del país que viven con continuas alertas de cohetes, fueron llamados por el primer ministro Benjamin Netanyahu a “limitar sus actividades al aire libre”.

El ejército israelí, que acusa a Hamas de usar a los civiles como “escudos”, respondió con nueva serie de bombardeos nocturnos en la noche entre el domingo y el lunes.

Cientos de edificios resultaron dañados y se intensificaron los cortes de electricidad, según las autoridades locales, que no informaron de víctimas en lo inmediato. El Ejército israelí asegura que el objetivo de sus bombardeos son los locales y equipos de Hamas así como algunos comandantes y túneles subterráneos.

