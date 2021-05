Benjamín Netanyahu advirtió que la operación contra el grupo terrorista Hamas continuará: “Estamos recibiendo un gran apoyo, sobre todo de Estados Unidos”

Benjamin Netanyahu

El primer ministro Benjamín Netanyahu anunció que “la operación continúa con toda su fuerza” y agregó que “llevará tiempo” que Israel logre sus objetivos con la campaña militar.

El mandatario, además, reveló que se han atacado más de 1.000 objetivos en Gaza, lo que ha supuesto un duro golpe para Hamas, incluidos sus activos subterráneos, que, según él, han sufrido un duro golpe, aunque no completo.

“Ningún terrorista es inmune”, aseguró, señalando que las Fuerzas de Defensa de Israel también han eliminado “torres del terror”, refiriéndose a los edificios de gran altura derribados por los ataques aéreos israelíes. El premiar, también afirmó que el ejército está haciendo lo posible para reducir al mínimo las víctimas civiles.

“Esto llevará tiempo. Hay presiones, pero estamos recibiendo un gran apoyo, sobre todo de Estados Unidos”, afirmó. “Tenemos respaldo internacional y lo estamos utilizando”.

Netanyahu agregó que se ha producido un descenso de la violencia por parte del público árabe, tras días de enfrentamientos en ciudades mixtas judeo-árabes. “Llevará tiempo volver a la calma. Estamos actuando contra los que perturban la paz. Primero queremos que cesen los enfrentamientos y luego que se rehabiliten las relaciones entre judíos y árabes”, explicó.

Israel se enfrenta al lanzamiento de cohetes contra su territorio más intenso de su historia, en el marco del nuevo conflicto con el movimiento Hamás en el enclave palestino de Gaza, indicó el domingo el ejército israelí.

Desde el 10 de mayo, los grupos armados de Gaza dispararon 3.000 cohetes hacia Israel, superando el ritmo de disparos durante una escalada en 2019 y durante la guerra de 2006 contra el Hezbollah libanés, reveló el general Ori Gordin en un encuentro con periodistas.”Hamas ha estado llevando a cabo un ataque muy intenso en términos de ritmo de fuego”, dijo Gordin.

El sábado pasado, cohetes de Hamas asesinaron a un hombre de 55 años en Ramat Gan, cerca de Tel Aviv

De hecho, sólo en la noche de ayer, 120 cohetes fueron disparados desde Gaza. Las sirenas sonaran en prácticamente todo el país, en especial en el sur y en el Centro.

Los funcionarios israelíes confirmaron que 10 civiles murieron por los ataques de Hamas esta semana y, además, explicaron que el escudo antimisiles conocido como Cúpula de Hierro logró interceptar más del 90% de esos lanzamientos. “Sabemos que sus cohetes tienen mayor alcance y cabezas más grandes pero no mejoraron su calidad porque tienen una gran cantidad de lanzamientos fallidos”, explicó Conricus que también adelantó que los operativos contra Hamas no se detendrán hasta que no cesen los lanzamientos de cohetes.

En la misma línea que Netanyahu, el vocero de la Cancillería, Lior Haiat, detalló que además de detener los ataques con cohetes, Israel sólo cancelará sus operaciones una vez que haya destruido los objetivos de infraestructura del grupo terrorista en la Franja de Gaza que posibilitan la fabricación de esos cohetes. “Si no estaríamos como antes de que comenzara todo esto, no podemos volver a estar en esta situación”, aseguró.

Hasta el momento, Un total de 181 palestinos murieron en los ataques del ejército israelí, según el último balance palestino.

Horas atrás, las FDI confirmaron un duro golpe al grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza . Sus aviones militares bombardearon y destruyeron un depósito de armas situado en la casa de un mando yihadista en el centro de Gaza. Además, otro avión de las FDI golpeó un almacén de armas navales perteneciente a la organización en el sur de la Franja.

Israel destruyó un almacen de armas de Hamas en la Franja de Gaza

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este domingo a israelíes y palestinos que detengan de forma inmediata los combates y vuelvan a la mesa de negociaciones para avanzar hacia la paz. ”La lucha debe terminar. Debe detenerse de inmediato. Los cohetes y morteros por un lado y los bombardeos aéreos y de artillería por el otro deben cesar”, dijo Guterres en la apertura de una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El jefe de la organización advirtió que los combates pueden arrastrar a “israelíes y palestinos a una espiral de violencia con consecuencias devastadoras para las dos comunidades y para toda la región”. ”Tiene el potencial de desencadenar una crisis humanitaria y de seguridad incontenible y de fomentar aún más el extremismo, no solo en los territorios palestinos ocupados e Israel, sino en la región en su conjunto”, insistió.

