El grupo terrorista Hamas lanzó 3.000 cohetes contra Israel en la última semana

Los bomberos israelíes revisan un autobús quemado en la ciudad israelí de Holon, cerca de Tel Aviv, el 11 de mayo de 2021, tras el lanzamiento de cohetes hacia Israel desde la Franja de Gaza, controlada por Hamas. (AFP)

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que desde el lunes 10 de mayo el grupo terrrista Hamas ha lanzado 3.000 cohetes contra Israel. Según el vocero militar

“Hamas ha estado llevando a cabo un ataque muy intenso en términos de ritmo de fuego”, dijo el general israelí Ori Gordin a los periodistas.

De hecho, sólo en la noche de ayer, 120 cohetes fueron disparados desde Gaza. Las sirenas sonaran en prácticamente todo el país, en especial en el sur y en el Centro.

Los funcionarios israelíes confirmaron que 10 civiles murieron por los ataques de Hamas esta semana y, además, explicaron que el escudo antimisiles conocido como Cúpula de Hierro logró interceptar más del 90% de esos lanzamientos. “Sabemos que sus cohetes tienen mayor alcance y cabezas más grandes pero no mejoraron su calidad porque tienen una gran cantidad de lanzamientos fallidos”, explicó Conricus que también adelantó que los operativos contra Hamas no se detendrán hasta que no cesen los lanzamientos de cohetes.

La cúpula de hierro interceptó decenas de cohetes anoche

El vocero de la Cancillería, Lior Haiat, detalló que además de detener los ataques con cohetes, Israel sólo cancelará sus operaciones una vez que haya destruido los objetivos de infraestructura del grupo terrorista en la Franja de Gaza que posibilitan la fabricación de esos cohetes. “Si no estaríamos como antes de que comenzara todo esto, no podemos volver a estar en esta situación”, aseguró.

En desarrollo...