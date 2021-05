EFE/EPA/HAITHAM IMAD

Aviones de combate israelíes alcanzaron objetivos terroristas en Gaza, según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en su cuenta oficial de Twitter.

En la madrugada del lunes en Israel, las FDI llevaron a cabo una operación conjunta entre sus unidades cibernéticas, de inteligencia y de la fuerza aérea para atacar un complejo de inteligencia de Hamás en Gaza, informó el portavoz de las FDI.

El ataque aéreo contra Hamás se produjo mientras las sirenas de los cohetes sonaban durante toda la noche en Ashkelon y Beersheba.

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Hidai Zilberman, desvió las críticas sobre las acciones militares de este domingo en la Franja de Gaza y en particular el bombardeo de un edificio con oficinas de medios de comunicación el sábado.

Gaza, 16/05/2021.- EFE/EPA/HAITHAM IMAD

“Quiero ver qué pasaría si se disparara un cohete contra Washington. Están disparando salvas hacia poblaciones civiles”, dijo Zilberman al ser consultado por el ataque al edificio que alberga las oficinas de Associated Press y Al Jazeera en Gaza. “Estamos en medio de una operación. Si Hamás y la Yihad Islámica Palestina creen que pueden esconderse detrás de los medios de comunicación, sus edificios no son algo tras lo que puedan esconderse”, aseguró, según consigna The Jerusalem Post.

Las FDI dijeron que el edificio albergaba las oficinas de inteligencia militar de Hamás, así como otras pertenecientes a la Yihad Islámica Palestina. Las FDI se han negado a revelar las pruebas por las que determinaron que Hamás utilizaba el edificio de oficinas para actividades terroristas.

Uno de cada siete cohetes que lanza Hamas falla e impacta en Gaza, asesinando civiles palestinos

Hamas y la Yihad Islámica han lanzado 2968 cohetes hacia Israel esta semana. 439 han fallado y caído y estallado en Gaza, causando alrededor de 20 muertes. Ese es el 15% de los lanzamientos”, informaron las Fuerzas de Defensa de Israel. “Alrededor de 1 de cada 7 cohetes que lanza Hamas, cae a su propia gente”, denunciaron las autoridades israelíes.

Rayos de luz producto de lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza hacia Israel, visto desde Ashkelon, Israel, el 16 de mayo de 2021. REUTERS / Amir Cohen

Ayer, el vocero de la cancillería israelí había analizado estos datos sin dar cifras concretas. En declaraciones a los medios extranjeros, Lior Haiat calificó cómo “doble crímenes de guerra” los ataques de Hamas. “Porque cada cohete que lanzan es un crimen de guerra contra la población civil israelí pero también contra la población civil palestina porque lo hacen desde sus barrios, desde sus casas”, acusó.

“Sabemos que sus cohetes tienen mayor alcance y cabezas más grandes pero no mejoraron su calidad porque tienen una gran cantidad de lanzamientos fallidos”, explicó en esa conferencia, el vocero de las FDI, Jonathan Conricus, quien también adelantó que los expertos israelíes están investigando cada uno de los cohetes que cayeron en territorio israelí para descubrir cómo fueron desarrollados.

“Más de 20 palestinos fueron asesinados por sus propios cohetes, por los que caen dentro de Gaza y Hamas quiere inculpar a Israel por esas muertes”, agregó.

Este domingo, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el embajador israelí denunció que Hamas planeó el conflicto para tomar el poder en Cisjordania. “Hamas eligió acelerar las tensiones, usándolas como pretexto para iniciar esta guerra” con Israel, dijo Gilad Erdan. El diplomático acusó a Hamas de haber “premeditado” el conflicto para “tomar el poder en Cisjordania”.

