La hermosa motociclista que cautivó a las redes en realidad es un hombre de 50 años que usaba una “FaceApp”

Su revelación dejó a más de uno con la boca abierta: había engañado a Internet para que adorara a una mujer imaginaria. Nakajima le dijo a un programa de variedades que había adoptado la personalidad porque nadie quiere leer lo que publica un hombre normal de mediana edad. Entonces sucedió algo inusual: su número de seguidores se disparó.

Sus fanáticos no expresaron traición ni alarma por el fraude de un año; muchos dijeron que se habían preocupado más por su personalidad que por su rostro. “Esta hermosa mujer sólo existe dentro de Soya-san”, expresó un usuario de Twitter, adjuntando un título japonés sin género que connota respeto. Otro dijo: “Me gustas aún más”.

Con unos pocos toques, Nakajima había capitalizado un tipo popular de inteligencia artificial con un extraño poder para deformar el mundo. Millones han utilizado estos “filtros faciales” para borrar sus arrugas, renovar sus peinados y “mejorar” su apariencia en las fotos, principalmente para poder publicarlos en las redes sociales, donde podrían ser etiquetados, analizados y clasificados por acciones y me gusta.

Pero Nakajima había llevado la tecnología a su conclusión natural: no solo había refinado su rostro, había inventado uno nuevo. Con él, se había ganado la confianza y el afecto de un grupo de extraños que no tenían ni idea de quién era él en realidad. Y desde su desenmascaramiento, ha estado publicando más que nunca como la sonriente Soya, llevando a cabo la fantasía.

Para Nakajima y sus fans, la fama de Soya ilustró una simple verdad: que las redes sociales son menos un reflejo de quiénes somos y más una actuación de quiénes queremos ser. En una videollamada con The Washington Post un sábado por la noche desde su casa en Japón, su primera entrevista internacional, Nakajima dijo que la farsa lo había ayudado a expresar un lado de su personalidad que temía mostrar al mundo.

“Lo único que estoy creando es, básicamente, mi apariencia. Todo lo demás soy yo”, dijo.

“Cuando eres joven, la gente mayor tiende a regañarte o criticarte y te dicen que debes hacer esto o aquello. Pero a esta edad, no hay nadie alrededor que realmente me regañe “, agregó, y su voz grave dio paso a una leve risa. “Estoy teniendo el mejor momento de mi vida”.

La historia de Nakajima pone de relieve la creciente tensión sobre la identidad y la autenticidad que ha estallado en la era en línea: ¿Qué debemos esperar de las personas que conocemos en Internet, donde los algoritmos pueden convertir prácticamente cualquier cosa en una fachada?

Nakajima no había necesitado escribir código ni orquestar un plan cobarde para persuadir a la gente de que siguiera un espejismo. Acababa de instalar una aplicación gratuita que los escolares y los adultos aburridos de todo el mundo usan todos los días para reírse. Ninguna ley le impediría a él, ni a nadie, hacerlo en ningún otro lugar. ¿Cuántos otros Soyas hay, construyendo seguidores, viviendo una mentira digital?

“Este mundo de fantasía”

Nakajima no encaja en el molde de un pez gato típico de Internet. El padre divorciado de tres hijos y ex culturista competitivo vive solo en la prefectura de Ibaraki, una extensión ondulada de la campiña costera al noreste de Tokio. Donde muchos han convertido los garajes en casas, Nakajima ha hecho lo contrario, convirtiendo su sala de estar con paneles de madera en un estacionamiento para sus Yamahas: una motocicleta deportiva TZR250RS, una todoterreno WR250F y una motocicleta de turismo XT1200Z Super Ténéré, rodeada de llaves y aerosoles.

Nakajima ha estado montando y arreglando motocicletas desde que era un adolescente, desapareciendo en largos viajes por carretera a través de las laderas florecientes de la isla y las carreteras ribereñas. El nombre “Soya no Sohi” se traduce como “Soya’s Blue Ice”, un guiño a una de las atracciones invernales favoritas de Nakajima en Cape Soya, en el punto más al norte de Japón: se pone los neumáticos con púas y corre a lo largo de la costa, el viento barre la nieve para descubrir el hielo debajo.

“Las motocicletas son como un miembro de la familia para mí”, dijo durante la entrevista de Zoom, vistiendo una chaqueta de carreras y un gran collar con dije que había comprado en un mercado local durante uno de sus paseos, con el pelo largo recogido en una cola de caballo. “Amo la libertad.... Cuando viajo, salgo básicamente de dos semanas a un mes y no decido un destino. Me gusta pensar, ‘voy a ir al oeste esta vez’, o ‘voy a ir al norte esta vez’, y luego simplemente me voy“.

Quería compartir sus recuerdos, por eso en 2019 se unió a Twitter, subiendo fotos de paisajes pintorescos y proyectos mecánicos. Después de unos meses, había conseguido seis seguidores. Todo parecía un poco triste.

Así que el verano pasado, mientras recorría la isla Shikoku de Japón, intentó algo diferente. Había visto a sus hijos, uno en la universidad, los otros dos en la escuela secundaria, jugando con FaceApp, así que lo probó, publicando una foto manipulada de él mismo cuando era una mujer joven con piel radiante, mostrando un signo de la paz con guantes manchados de grasa. Para su cuenta de Twitter, eligió @azusagakuyuki, una combinación de los nombres de sus hijos.

Soya posó en el pico brumoso del monte Nakadake. Se relajó con una hamburguesa y una Budweiser en un restaurante de temática estadounidense cerca de Nagasaki. Ella catalogó el desmontaje completo y la reconstrucción de una TZR250RS, el mismo modelo de bicicleta deportiva que Nakajima había comenzado a montar hace 30 años: se reemplazaron todos los tornillos; cada foto se ejecuta a través de FaceApp. Incluso adoptó un eslogan: “La vida es una vez. Juega a este mundo“.

A medida que las fotos comenzaron a recibir cientos de me gusta, la personalidad y el estilo de Soya comenzaron a manifestarse. Ella estaba implacablemente optimista. Ella nunca se burló, discutió o tropezó. Ella exploró pueblos pequeños, saboreó vistas panorámicas, celebró las comidas sencillas de los restaurantes al borde de la carretera. Se enorgullecía de las cosas básicas, como limpiar las piezas del motor. Y solo insinuó la verdad: cuando un fan le dijo en octubre: “Es genial ser joven”, Soya respondió: “La juventud no significa un cierto período de la vida, sino cómo mantener tu corazón”.

Parecía bueno, feliz, y FaceApp la había hecho así. Crear el impostor realista solo requirió unos pocos toques: cambió la configuración de “Género” a “Mujer”, la configuración de “Edad” a “Adolescente” y la configuración de “Impresión”, una combinación de filtros de maquillaje, a una apariencia glamorosa. la aplicación llama “Hollywood”. Soya hizo pucheros y frunció el ceño en raras ocasiones cuando el propio Nakajima se sentía frustrado. Pero su expresión básica era una sonrisa extra ancha, que se activaba con un solo toque. Geoffrey Fowler de The Post tiene cinco preguntas que debe hacer sobre cualquier aplicación o servicio, incluido FaceApp, que quiera algo tan personal como su cara.

Ahora que miles de personas siguen a Soya, Nakajima se burló de ella, refiriéndose a sí mismo con pronombres femeninos y elaborando mensajes floridos salpicados de Kaomojis, las pequeñas expresiones faciales más utilizadas por las mujeres jóvenes.

Nakajima dejó crecer su brillante cabello por debajo de los hombros y allanó su tienda local en busca de productos de belleza que pensó que harían más convincentes las imágenes de FaceApp: rubores, delineadores de ojos, correctores, champús.

Nakajima dijo que es un “aliado directo” en temas LGBTQ y bromeó diciendo que sus únicos intereses románticos son sus motocicletas. Nunca había recibido dinero ni obsequios, y nunca los pidió. Pero dijo que comenzó a adquirir una nueva comprensión de la mierda que sufren las mujeres en Internet, después de meses de mensajes privados no deseados de hombres que buscaban unirse a Soya en su próximo viaje.

Soya nunca publicó nada subido de tono o sexualizado: optó por guantes voluminosos y chaquetas de carreras, que rara vez mostraban piel. Le encantaba acampar, los cómics y la cerveza, y se apresuró a responder a los fanáticos con cortesías y agradecimientos. Parecía casi completamente sola, aunque nunca parecía triste, siempre con esa sonrisa perfecta.

“Cuando comparo cómo me siento cuando comencé a twittear como mujer y ahora, siento que estoy gravitando gradualmente hacia esta persona... este mundo de fantasía que creé”, dijo Nakajima. “Cuando veo fotos de lo que twitteé, me siento como, ‘Oh. Ese soy yo.’ "

El patio de recreo de la identidad

La sensación que sentía Nakajima es tan común que hay un término para ella: el efecto Proteus, llamado así por el dios griego que cambia de forma. Los investigadores de la Universidad de Stanford lo acuñaron por primera vez en 2007 para describir cómo las personas que habitaban el cuerpo de un avatar digital comenzaron a desempeñar el papel: las personas que parecían más altas en simulaciones de realidad virtual actuaron de manera más asertiva, incluso después de que terminó la experiencia. Personajes más bonitos empezaron a coquetear.

¿De qué se trata los disfraces online? ¿Por qué son tan buenos para doblegar el sentido de autopercepción de las personas? Es evidente que hay un efecto de “refuerzo social”: a las personas les gusta la atención y el estímulo que reciben al jugar a la fantasía. Pero el aumento de los filtros faciales sugiere que también hay algo más profundo: que, como dijo Alice Marwick, investigadora de redes sociales de la Universidad de Carolina del Norte, aprovechan este “impulso muy humano de jugar con la identidad y fingir ser alguien que no eres”.

Los usuarios en los primeros días de Internet rara vez tenían presunciones de autenticidad, dijo Melanie C. Green, profesora de la Universidad de Buffalo que estudia tecnología y confianza social. La mayoría de la gente asumió que todos los demás estaban interpretando a un personaje que se distinguía claramente de su vida real.

Pocas personas usaban nombres reales o fotos de perfil (la mayoría de los chats se basaban en texto de todos modos) y experimentar con la propia imagen de uno mismo se consideraba una forma poco arriesgada de probar una nueva vida y divertirse.

“Este juego de identidad se consideró una de las grandes ventajas de estar en línea”, dijo Green. “Podrías cambiar tu género y probar con todos estos personajes diferentes. Era un patio de recreo para que la gente lo explorara “.

Esta idea llevó a las feministas en la década de 1990 a argumentar que la Web podría derribar las barreras de género, dijo Marwick: si todos pudieran jugar con otro género, verían cuán construido y arbitrario era realmente, y cuán fluido podría ser.

En 1998, los investigadores que encuestaron cómo las personas homosexuales y otras personas con “identidades sociales estigmatizadas” usaban Internet dijeron que muchos veían el anonimato en línea como una forma de actuar como ellos mismos sin temor a las consecuencias fuera de línea. Los encuestados que hablaron con extraños virtuales dijeron que el proceso les dio el valor para salir del armario en la vida real.

No fue hasta el auge de las redes sociales gigantes como Facebook, que utilizaba identidades reales para, entre otras cosas, potenciar la publicidad dirigida, que este gran juego de simulación ganó un aire de duplicidad. Los espacios para el desempeño lúdico se redujeron y los mayores abrevaderos de Internet comenzaron a exigir pruebas de autenticidad como una forma de bloquear las intenciones maliciosas.

El gran cambio de la Web del texto a las imágenes (el auge de las aplicaciones para compartir fotos, las transmisiones en vivo y las videollamadas) pareció al principio concretar esa regla tácita de las identidades reales. Parecía demasiado difícil fingir la apariencia de uno cuando la cara de todos estaba en exhibición constante.

Ahora, argumentan los investigadores, los avances en la inteligencia artificial de edición de imágenes han hecho por la Internet moderna lo que los seudónimos en línea hicieron por las primeras salas de chat del mundo. Los filtros faciales han permitido que cualquiera se adapte al personaje que quiere interpretar.

Algunos de los influencers más populares de Instagram ahora confían en aplicaciones como Facetune para retocar digitalmente su apariencia hasta el punto de la fantasía. Una nueva ola de YouTubers virtuales, conocidos como VTubers, han ganado una audiencia masiva al transmitirse en vivo como avatares computarizados: uno de los más populares, CodeMiko, usa un traje de captura de movimiento de cuerpo completo de $ 12,000 y ha sido visto un total de más de 3 millones de horas.

Pero los investigadores temen que estas herramientas de realidad aumentada puedan terminar distorsionando los estándares de belleza y las expectativas de la realidad real. La reacción ha inspirado a grupos en línea, como @celebface de Instagram y r/InstagramReality de Reddit, a crear comparaciones lado a lado de las falsificaciones perfeccionadas digitalmente de influencers con sus contrapartes más desordenadas del mundo real.

A algunos teóricos políticos y tecnológicos les preocupa que este nuevo mundo de medios sintéticos amenace con detonar nuestro concepto de verdad, erosionando nuestras experiencias compartidas e infundiendo sospechas y dudas en cada relación en línea.

Dannagal Young, profesor asociado de la Universidad de Delaware que estudia comunicación en línea, comprende esa preocupación: memes políticos engañosos, teorías de conspiración, engaños contra las vacunas y otras estafas han desgarrado la estructura de nuestra democracia, cultura y salud pública.

Pero también piensa en sus hijos, que asumen “que todo en línea es fabricado” y se pregunta si las reglas de la identidad en línea requieren un poco más de matices, y si ese cambio generacional ya está en marcha.

“Bots que pretenden ser personas, representaciones automatizadas de la humanidad, que perciben como explotadoras”, dijo. “Pero si se trata simplemente de alguien que se dedica a la experimentación de la identidad, dirán: ‘Sí, eso es lo que todos estamos haciendo’. "

Para su generación, “la autenticidad no se trata de:” ¿Tu foto de perfil coincide con tu rostro real? “La autenticidad es:” ¿Tu voz es tu voz? “, Agregó. “Su sentimiento es: ‘Las ideas son mías. La voz es mía. El contenido es mío. Solo estoy buscando que lo recibas sin todas las suposiciones y el bagaje que conlleva ‘. Esa es la esencia de la identidad de una persona. Eso es lo que realmente son “.

“La persona que quieres ser”

Nakajima, un aficionado al fitness desde hace mucho tiempo, dijo que no veía nada malo en mostrar su físico: había trabajado duro en ese cuerpo, dijo riendo. Algunos de sus seguidores habían comenzado a hacer preguntas sobre el género real de Soya de todos modos, después de que varios fanáticos notaron que el brazo de Nakajima en una imagen parecía más peludo de lo que esperaban. Otros habían comenzado a sospechar de su uso de emojis: uno escribió que cualquiera “que use el emoji ‘!?’ Es totalmente un hombre de mediana edad”.

Cuatro días después de la foto de Levi, Nakajima tomó una decisión: era hora de que “mostrara mi verdadero yo”, dijo. Cada vez más gente lo seguía, enviando mensajes a Soya; todo comenzó a sentirse demasiado para manejar. Entonces tomó una foto de su motocicleta y la publicó sin FaceApp, dejó ver su rostro inalterado visible en los espejos del manillar.

Estaba ansioso por cómo reaccionaría la gente: ¿los vecinos se enfrentarían a él o a sus hijos? Pero muchos de sus fanáticos no se saltaron el ritmo, diciendo que estaban aquí para él o, al menos, la fantasía. Él “parece estar realmente disfrutando. Me gusta “, decía una cuenta. Otro dijo: “Es un mundo divertido si simplemente decides creer que existen mujeres hermosas como estas”.

“Dijeron: ‘Está bien. Realmente no importa de qué género eres ‘”, dijo Nakajima. “Solo te apoyamos porque nos gustan tus tweets, porque eres interesante”. Su número de seguidores siguió creciendo.

Cuando los productores de un programa de variedades japonés se pusieron en contacto con él, les explicó cómo lo había hecho: su configuración de iluminación, su rutina de maquillaje, el botón que presionaría para obtener la magia de “Hollywood”. “Mi deseo de hacer las fotos lo más bonitas posible sigue creciendo”, les dijo. “Me estoy dejando llevar”. Promovió la aparición con una foto de Soya sonriendo en la playa; le gustó más de 8.000 veces.

A los amigos motociclistas de Nakajima les encanta, dijo Tet Wada, un actor que lo conoció hace dos años en un viaje en motocicleta al monte Tsurugi de Japón.

“No muchos japoneses se acercarían fácilmente a él debido a su mirada dura, pero en realidad es una persona muy amable y conocedora”, dijo Wada en un chat de Instagram. “Conoce todo tipo de flores, insectos y sus características”.

El hijo y la hija mayor de Nakajima dijeron que estaban sorprendidos al principio por el acto de FaceApp, quién es esa mujer, se preguntó su hijo, pero desde entonces han abrazado la personalidad de Soya porque su padre lo disfruta mucho, según los mensajes de texto que enviaron a través del servicio de mensajería Line.

Su hijo, que está en la escuela secundaria, dijo que está “orgulloso de él” y que sus amigos leyeron los tuits: “Todos me dicen que tengo un papá realmente interesante”.

“Parece que se está divirtiendo”, dijo su hija de edad universitaria. Sus amigos se han “reído mucho”.

¿Pero no fue todo esto solo una gran estafa? Nakajima había engañado a la gente con un estereotipo de “chica guay” para aumentar sus números de Twitter. No había elevado el papel de la mujer en el motociclismo; en todo caso, los había suplantado. Y el personaje que había creado era delgado como el papel: Soya no tenía complejidad interna fuera de lo que había proyectado Nakajima, solo esa sonrisa eternamente superpuesta.

Quizás debería haber aceptado su irrelevancia y desvanecerse en la puesta de sol digital, compartiendo su vida para que pocos la vieran. Pero algunos de los seguidores de Soya han dicho que nunca se sintieron engañados: fue Nakajima, su entusiasmo, su actitud ante la vida, lo que les había encantado todo el tiempo. “Su personalidad”, como dijo un seguidor de Twitter, “brillaba”.

En la mente de Nakajima, había utilizado las herramientas de un médium superficial para crear conexiones genuinas. No se había sentido real hasta que se hizo conocido por ser falso.

Espera que su mayor número de seguidores en las redes sociales impresione a sus hijos y les diga: “Quiero vivir de una manera que les haga pensar:” Oh, papá es genial “. Pero también espera haberles animado a convertirse en lo que quieran o en lo que quieran.

“En la infancia, a muchos de nosotros nos decían: ‘De niño, deberías hacer esto. Como niña, deberías hacer esto ‘. Y realmente no me gusta eso “, dijo. “A menos que empieces, te arrepentirás. La gente dirá: ‘Haré esto una vez que las cosas se calmen o una vez que todo esté en su lugar’. Pero para cuando todo esté en su lugar, su vida terminará “.

Nakajima dijo que no sabe cuánto tiempo mantendrá viva a Soya. Pero dijo que está agradecido por la forma en que ella lo ayudó a sentirse: despreocupado, aventurero, visto.

Después de que un fan de Twitter lo comparó con Mary Ann Evans, la novelista inglesa conocida por el seudónimo masculino de George Eliot, Nakajima adaptó una cita que se le atribuye falsamente como un nuevo tipo de lema de vida: “Nunca es demasiado tarde para ser la persona que quieres”. ser - estar.”

