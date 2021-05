Francisco Cabeza de Vaca negó acusaciones de EEUU enviadas a la FGR

Al gobernador de Tamaulipas se le ha negado el acceso a la carpeta de investigación en su contra (Foto: Twitter @fgcabezadevaca)

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, respondió al comunicado emitido por la Fiscalía General de la República (FGR), donde aseguró haber recibido información del Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos sobre irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones ilícitas.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estatal publicó un comunicado donde negó haber realizado alguna operación o transferencia ilícita, tanto en México como en Estados Unidos, país que, a decir del funcionario, no le ha notificado ninguna investigación en su contra.

Asimismo, indicó que en EEUU no cuenta con alguna cuenta bancaria, por lo que ha solicitado acceso a la carpeta de investigación para conocer la información enviada a las autoridades mexicanas para disipar dudas acerca de su patrimonio. Sin embargo, destacó que todas sus peticiones han sido rechazadas.

“Tiene un origen lícito (su patrimonio) y no he realizado ninguna operación indebida; sin embargo, a pesar de las reiteradas solicitudes hechas a la agencia del Ministerio Público de la Federación, no se ha permitido a mi defensa el acceso al expediente”, señaló en su publicación.

En este sentido, Cabeza de Vaca resaltó que tanto su cuerpo legal como él se encuentran imposibilitados para responder acusaciones “cuyo contenido no conozco”.

Así respondió Cabeza de Vaca en redes sociales (Foto: Twitter/@fgcabezadevaca)

Cabe recordar que el pasado 10 de mayo, luego de que la FGR diera a conocer la información sobre el caso, el gobernador aseguró que al formar parte del procedimiento puede acceder legalmente a ella sin ninguna dilación. “Confío en que los elementos servirán para esclarecer mi inocencia”, escribió en su cuenta de Twitter.

“En respuesta al comunicado de @FGRMexico, he solicitado a mi defensa acuda a revisar la información aportada por @TheJusticeDept. Soy parte del procedimiento y puedo acceder legalmente a ella sin dilación alguna”, explicó el político mexicano.

De acuerdo con con lo anunciado por la FGR, autoridades norteamericanas notificaron al gobierno mexicano acerca de nuevas pruebas contra Cabeza de Vaca, Ismael ‘G’, José Manuel ‘G’, José Ramón ‘C’ y “diversas empresas comerciales, desarrolladoras e industriales, vinculadas con irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones ilícitas”.

De igual forma, la dependencia de seguridad federal explicó que la información recientemente recabada se integrará a la carpeta de investigación correspondiente y se conformará con las diligencias que deban hacer tanto las autoridades de la Fiscalía como del sector hacendario, esto para “establecer con toda precisión, las posibles responsabilidades penales que procedan en este caso”.

*Información en desarrollo...