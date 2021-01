Renunció el canciller de Cabo Verde tras una polémica con el cónsul en Florida

Luís Filipe Tavares, Ministro de Relaciones Exteriores de Cabo Verde

El canciller de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares, renunció a su cargo este martes tras una controversia por la designación como cónsul del país en Florida de un empresario señalado como el principal financista de Chega, un partido de extrema derecha de Portugal, y luego de una reconocida gestión sobre la custodia y reciente aprobación de la extradición de Alex Saab, el empresario colombiano acusado de ser el testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro.

“El Ministro de Relaciones Exteriores y Ministro de Defensa, Dr. Luís Filipe Tavares, presentó hoy al Primer Ministro su renuncia a los cargos que ha venido desempeñando en el Gobierno. El Primer Ministro aceptó y posteriormente presentará a Su Excelencia el Presidente de la República el nombre del nuevo Ministro de Relaciones Exteriores y Ministro de Defensa“, comunicó el gobierno de la nación africana sin dar mayores detalles sobre las causas de la dimisión de Tavares.

El gobierno de Cabo Verde también señaló que agradecía “la dedicación y el espíritu mostrado por el Dr. Luís Filipe Tavares durante el período en el que estuvo en altos cargos”.

Aunque todavía se desconoce la razón exacta de su renuncia, el diario local La Nación estima que está vinculada a la polémica generada con el nombramiento del empresario portugués César do Paço en el cargo de cónsul de Cabo Verde en Florida, un hombre señalado por la cadena de televisión portuguesa SIC de ser un “criminal“ patrocinador del partido Chega, con vínculos a la extrema derecha.

Alex Saab, empresario colombiano y presunto testaferro de Nicolás Maduro

Pese a las acusaciones, el gobierno de Cabo Verde confirmó este martes por la tarde que “mantendrá al empresario portugués César do Paço como Cónsul de Cabo Verde en Florida”.

Además, según un informe del canal de televisión líder de audiencia en Portugal, César do Paço fue acusado en 1991 de un delito de hurto calificado y el Ministerio Público portugués decretó su prisión preventiva, previa orden de captura. Sin embargo, nunca fue juzgado porque huyó del país.

Consultado al respecto, Luís Filipe Tavares dijo no conocer los hechos en cuestión e indicó que en el nombramiento de los cónsules las autoridades caboverdianas no preguntan a los candidatos a qué partido pertenecen ni investigan tal información. “Analizamos el currículum y lo sometimos a exequátur en los términos de la ley de procedimientos normales. Lo hicimos con toda normalidad, con la certeza de que era en interés de Cabo Verde “, declaró el ahora ex canciller del gobierno del archipielago.

Tavares también negó cualquier conexión entre el gobierno de Cabo Verde y el partido extremista portugués Chega, liderado por el diputado André Ventura.

