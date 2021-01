Indonesia: un millonario compró todos los boletos un vuelo para evitar contagiarse de COVID-19

En 2019 Richard Muljadi tuvo problemas por posesión y consumo de cocaína.

¿Volar aún es seguro? Un millonario en Indonesia no cree que aún lo sea, por lo que decidió comprar todos los pasajes de un vuelo para ir de Yakarta a Bali con su pareja y evitar así el riesgo de contagiarse la enfermedad de otro pasajero.

Según el medio Mashable SE Asia, la famosa revista de socialité de Yakarta, Richard Muljadi tomó la decisión porque le tenía miedo al virus. Muljadi recurrió a las historias de Instagram para decirles a sus seguidores que reservó todo el vuelo porque él y su esposa, Shalvynne Chang, estaban paranoicos de contraer el virus. La imagen que compartió lo mostraba sentado en un vuelo vacío.

El post tenía una leyenda que decía: “Después de reservar tantos asientos como fuera posible, seguía siendo más barato que alquilar un PJ (jet privado). Ese es el truco, muchachos. #LIFEHACKS.”

Llevando el distanciamiento social al extremo, Muljadi reveló en otro post que tenía que asegurarse de que no hubiera nadie en su vuelo.

Escribió: “Tenía que asegurarme de que nadie más (estuviera en) este vuelo. No volaremos a menos que seamos solo nosotros”. Terminó sus historias y salió del vuelo escribiendo: “Adiós, barco fantasma”.

Richard Muljadi subió a sus historias de Instagram fotos y videos suyos mostrando los asientos vacíos de su vuelo, que dijo haberlos comprado para evitar contagios. Las imágenes se viralizaron en redes.

Sin embargo, a medida que las capturas de pantalla de sus historias de Instagram se volvieron virales, creando un rumor en línea por su extravagante gira, la compañía aérea a través de la cual viajaron reveló más información que podría contradecir su afirmación.

Richard Muljadi y su esposa, la actriz Shalvynne Chang

“El huésped en cuestión solo tiene un código de reserva, que contiene dos pasajeros”, indicó la empresa, yendo en contra de lo que la socialité afirmó en línea. No obstante, no estaba claro si había comprado otros boletos en una reserva separada.

Muljadi es un exéntrico empresario de Indonesia que se ha hecho famoso por sus extravagancias en redes sociales. En marzo del 2019 tuvo un problema con las autoridades después de que lo sorprendieran consumiendo cocaína en el baño de un restaurante. Fue sentenciado a prisión por ello.

La pareja hace parte de la alta sociedad de Indonesia.

De acuerdo con India Today, un caso similar al de Muljadi ya había ocurrido en Indonesia durante otro momento de la pandemia. Una familia de alto poder adquisitivo alquiló un Airbus A320 para transportar a solo cuatro personas (hija, dos nietos y una niñera) de Bhopal a Delhi.

También en mayo, durante los primeros meses de la pandemia, un barón del licor de Madhya Pradesh, Jagdeesh Arora, propietario de Som Distilleries, había fletado un avión de 180 plazas para un vuelo de más de 1 hora Delhi-Bhopal-Delhi para asegurarse de que la familia llegara Delhi de forma segura.

El avión fue contratado en Delhi; despegó de la capital nacional a las 9:30 a.m. y llegó a Bhopal alrededor de las 10:30 a.m. Despegó de Bhopal hacia Delhi alrededor de las 11:30 a.m. con cuatro personas a bordo.

