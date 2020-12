El escalofriante momento en que una bailarina es asesinada a balazos por un encapuchado en pleno Moscú

Dos disparos en el pecho efectuados a corta distancia acabaron con la vida de la bailarina rusa Natalia Pronina. Le fueron propinados por un asesino enmascarado y encapuchado, que la abordó frente a su bloque de apartamentos en Moscú, la capital de Rusia.

Las impresionantes imágenes fueron grabadas por las cámaras de vigilancia del edificio reveladas por la prensa rusa esta semana. En ellas se ve como al hombre vestido de negro acercarse a Pronina, quien está tratando de abrir la puerta de su departamento al regresar de una sesión de coreografía.

El hombre no duda: se pone a su lado, saca el revolver y dispara dos veces. Luego se va rápidamente del lugar. Las imágenes terminan cuando la mujer cae al suelo.

Natalia Pronina, bailarina rusa de 30 años, fue asesinada por dos disparos en el pecho cuando entraba a su apartamento en Moscú.

De acuerdo a los informes de la policía, el atacante soltó una granada aturdidora para desviar la atención de los disparos antes de soltar el arma y huir.

Fuentes policiales han indicado que las imágenes aún no han ayudado a rastrear al tirador que, señalan, podría haber sido un asesino a sueldo.

Una hipótesis que consideran es la posibilidad de que la mujer estuviera teniendo una aventura con un “político rico” y que su esposa se hya enterado de la relación, tomando la decisión de ordenar su asesinato en consecuencia.

Otra teoría es que fue asesinada por un acosador local, cuyas propuestas románticas había rechazado.

Pronia, quien ganó premios en festivales internacionales de danza, fue trasladada de urgencia al hospital y sometida a una cirugía para salvar su vida, pero murió dos horas después del ataque.

Uno de los sospechosos del caso es jugador de poker profesional Alexander Kravchenko, que había sostenido una relación con Pronina. No obstante, ha negado cualquier vínculo con el asesinato. El jugador afirmó por su parte que Natalia tenía un acosador y que además tenía una deuda equivalente a 8.099 dólares.

Según declaraciones citadas por el diario ruso Komsomolskaya Pravda, Valeria, una amiga de Pronina dio fe que la bailarina no tenía enemigos, “solo unos admiradores que podían estar detrás de esto debido a los celos”.

Sus colegas la describen como una "maestra en el deporte" de la danza.

“Natalia no solo baila maravillosamente, es una verdadera belleza. Los hombres siempre se aferraron a ella y es posible que uno de los fanáticos rechazados la haya matado”, dijo otro amigo y colega de baile citado por el medio ruso.

Pronina era una “maestra del deporte” de los bailes de salón y lideraba su propio equipo con el que actuaba en fiestas corporativas VIP y clubes de élite. Su acto incluía el striptease.

Pero su caso podría tener un entramado más turbio pues la policía no descarta la teoría de que la bailaría habría estado manteniendo una relación secreta con un “hombre rico” -tal vez un parlamentario ruso- según afirmó un medio local.

Una de las teorías sobre su muerte dice que Pronina sostenía una relación serceta con un político rico que causó los celos de su esposa.

“Habían estado saliendo hasta este verano, cuando la esposa del diputado se enteró del asunto”, dice un informe del Moskovsky Komsomolets.

Según este medio, Pronina había recibió amenazas de la mujer de su supuesto novio secreto. Para sus amigos, no obstante, esta versión no se corresponde mucho con lo que conocían de ella.

Natalia Pronina le iba muy bien en su trabajo, viaja al exterior con regularidad.

“Ella no tenía una relación seria. No era del tipo que sueña con un vestido blanco y un montón de niños. Su trabajo era su vida. Ella ganaba bien. El año pasado viajó cuatro veces a Milán, donde también tenía fans. Pero este año, debido a la pandemia, no voló a ninguna parte”, dijo Anzhelika.

También se informó que el asesino, vestido con sudadera con capucha y con máscara y gafas, había utilizado un arma de autodefensa no letal rediseñada para disparar con balas reales.

