Israel emitió una alerta a todas sus embajadas en el mundo por temor a un atentado de Irán

Benjamin Netanyahu. EFE/EPA/Emil Salman/Archivo

Israel puso hoy en alerta a sus embajadas por temor a represalias de Irán que le acusó de estar detrás de la muerte este viernes del prominente científico nuclear iraní Mohsen Fajrizadeh en la provincia de Teherán, informaron medios israelíes.

Preguntado por Efe, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí respondió que “no comentan sobre asuntos relacionados con la seguridad”, igual que ayer la Oficina del Primer Ministro declinó manifestarse ante las acusaciones que le responsabilizan del asesinato junto a Estados Unidos.

Fajrizadeh murió en un ataque en la provincia de Teherán, tras al menos una explosión y un tiroteo contra su vehículo realizado por un número indeterminado de hombres armados. El presidente iraní, Hasan Rohaní, advirtió hoy de que su país responderá “en el momento apropiado y de la forma adecuada”, al tiempo que acusó a Israel de querer “crear el caos”.

Por su parte, el líder supremo iraní, Alí Jameneí, ordenó a las autoridades del país castigar a los autores materiales e intelectuales del asesinato. Por el momento, las autoridades iraníes no han informado de arrestos relacionados con el ataque ni desvelaron si los autores murieron en el asalto.

Fajrizadeh era el jefe de la Organización de Investigación e Innovación Defensiva del Ministerio de Defensa, y fue considerado por los servicios de inteligencia occidentales como el líder del antiguo programa secreto para desarrollar armas nucleares. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había señalado en 2018 al científico como líder de un supuesto programa nuclear secreto, una semana antes de que Washington abandonara el pacto entre Irán y seis potencias para limitar su desarrollo nuclear.

El auto en el que viajaba Fajrizadeh (EFE)

El pacto, firmado en 2015 y conocido como JCPOA en sus siglas en inglés, está muy debilitado desde que Washington se retiró del mismo y volvió a imponer sanciones a Irán.

Fajrizadeh, de 63 años, era oficial de la Guardia Revolucionaria Iraní y profesor de física en la Universidad Imam Hussein de Teherán. Según un informe del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, también ocupaba el cargo de científico superior del Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas y anteriormente había sido director del Centro de Investigación Física (PHRC).

Es considerado la fuerza motriz detrás del programa de armas nucleares en los últimos 20 años, y continuó liderando el trabajo en el área después de que la mayor parte del esfuerzo se disolviera silenciosamente a principios de la década de 2000, según las evaluaciones de la inteligencia estadounidense y documentos nucleares iraníes obtenidos por Israel. En estos informes se conoció que el programa nuclear era denominado oficialmente como Proyecto 111.

Mohsen Fakhrizadeh

Otro documento interno iraní de 2007 filtrado al Sunday Times de Londres identificó a Fakhrizadeh como el presidente de la organización Field for the Expansion of Deployment of Advanced Technology (FEDAT), el nombre de portada de la organización que dirige el programa de armas nucleares de Irán. El documento, titulado “Perspectivas de las actividades especiales relacionadas con los neutrones en los próximos 4 años”, establece ese período de tiempo para desarrollar un iniciador de neutrones deuteridos de uranio.

“Utiliza varios apodos y aparentemente posee tres pasaportes con distintos nombres. Está casado y tiene tres hijos”, explicó Afshin Jam, activista de derechos humanos, político y miembro fundador de Peace and Humanity. Jam escapó de Irán durante los inicios de la revolución islámica en 1979 y actualmente reside en Canadá. “Su familia está involucrada en la importación de tecnologías avanzadas, incluyendo variedades de cámaras profesionales de grabación, personales e industriales para distintos propósitos”, agregó.

Su nombre apareció, por primera vez, en el radar del periodismo el 8 de julio de 2008 cuando se lo añadió a la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) que mantiene la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La muerte coincide con los últimos días en la Casa Blanca del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha liderado una política beligerante contra Irán y con Israel como socio principal en la región, antes de ser sustituido en enero por el demócrata, Joe Biden.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El tercer gran golpe del año contra el régimen iraní aleja un posibe acuerdo con Biden

Quién era Mohsen Fakhrizadeh, el responsable del plan nuclear iraní y “agente secreto” de los ayatolás