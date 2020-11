Greta Thunberg: los políticos son hipócritas y las cumbres climáticas un lavado de manos verde

Foto de archivo de la activista sueca Greta Thunberg en una manifestación frente al Parlamento en Estocolmo. Oct 9, 2020. Jessica Gow /TT News Agency/via REUTERS ATENCIÓN EDITORES, ESTA IMAGEN FUE SUMINISTRADA POR UNA TERCERA PARTE. PROHIBIDO SU USO COMERCIAL O EDITORIAL EN SUECIA

La joven activista sueca Greta Thunberg, volvió a arremeter contra los líderes globales al acusarlos de no tomar medidas rápidas y efectivas para enfrentar la crisis que atraviesa el medio ambiente por cuenta del cambio climático, calificándolos como “hipócritas”.

En una reciente entrevista con The Guardian, la activista climática que se hizo conocida a nivel mundial por iniciar una huelga estudiantil en su natal Suecia que cumplió las 116 semanas, dijo que pese a la evidencia que demuestra la necesidad de acciones urgentes para reducir las emisiones de gases efecto invernadero, la mayoría de planes que trazan los políticos a nivel mundial son a 10, 30 o 60 años en el futuro.

“Cuando se trata de algo que está dentro de 10 años, están más que felices de votar por ello porque no realmente les impactará. Pero cuando es algo que realmente tiene un efecto, aquí y ahora, no quieren tocarlo. Realmente muestra la hipocresía”, dijo Thunberg, pronta a cumplir 18 años, al medio británico.

En tal sentido afirmó que no ve en el espectro político actual, un líder o un partido que represente la lucha por la justicia, que es la profunda motivación de la pelea por el medio ambiente.

“Si tan solo. Ojalá hubiera un político o un partido que fuera lo suficientemente fuerte en estos temas. Imagínese lo fácil que sería si pudiera apoyar a un político”, dijo.

La activista medioambiental Greta Thunberg en una protesta frente al parlamento suizo durante la pandemia del Covid-19. Jessica Gow /TT News Agency/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN.

Para esta activista la crisis climática no es un síntoma sino una crisis mucho mayor, que incluye la pérdida de la biodiversidad, del suelo fértil, pero también una profundización en la desigualdad y una amenaza a la democracia.

“Hemos llegado al final del camino”, resalta.

Una de las maneras para abordar este problema es verlo como algo que necesita acción inmediata. Así como la pandemia del coronavirus demandó el detener el sistema de producción del mundo y tomar medidas extremas en lo social para que el virus continúe su propagación, algo similar debería tener que pasar para que realmente podamos bajar nuestras emisiones de gases efecto invernadero.

“Mientras no tratemos la crisis climática como una crisis, podemos tener tantas conferencias como queramos, pero serán solo negociaciones, palabras vacías, lagunas y lavado verde”, reiteró.

El camino no es fácil, para bajar las emisiones y mantener la temperatura global cerca del límite establecido por el acuerdo climático de Paris la sociedad no puede seguir funcionando como lo viene haciendo, pero lo otro que ha demostrado la pandemia es que detener la actividad económica del mundo causaría sufrimiento para mucha gente.

La huelga escolar de Greta Thunberg cumplió las 116 semanas. Jessica Gow /TT News Agency/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN.

“Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender que estamos en una emergencia [y] admitir el hecho de que hemos fallado - la humanidad colectivamente ha fallado - porque no se puede resolver una crisis que no se comprende” , dijo Thunberg.

El tiempo es corto y la acción se requiere urgente, pero la mayoría de los países que pasan legislaciones sobre el clima tienen metas que consideran ambiciosas pero están para mínimo una década en el futuro.

Tal es el caso de Reino Unido, China o Japón, que se han comprometido a llegar al cero neto para 2050 o 2060, algo que califica de insuficiente.

La activista sueca del cambio climático Greta Thunberg protesta frente al Parlamento sueco en Estocolmo, Suecia, el 25 de septiembre de 2020. Agencia de noticias TT / Janerik Henriksson vía REUTERS

“ No deberíamos centrarnos en fechas de 10, 20 o incluso 30 años en el futuro. Si no reducimos nuestras emisiones ahora, esos objetivos distantes no significarán nada porque nuestros presupuestos de carbono desaparecerán hace mucho” , sentencia.

