Mike Pompeo cerró en Vietnam su gira asiática para contrarrestar la influencia de China en el sudeste asiático

Mike Pompeo en Vietnam. Lam Khanh/Vietnam News Agency via REUTERS

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, concluyó este viernes en Vietnam una gira asiática en la que buscó contrarrestar la influencia China en la región. El viaje también lo llevó por India, Sri Lanka, Maldivas e Indonesia.

En Hanoi, Pompeo se reunió con su homólogo vietnamita, Pham Binh Minh, para abordar un acuerdo que busca estrechar los lazos económicos de ambas naciones. Además, debatieron acerca de las disputas con Beijing en el río Mekong y en el mar de China Meridional.

“Un placer reunirme con el viceprimer ministro y ministro de Exteriores Pham Binh Minh hoy en Hanoi para discutir el compromiso de EE.UU. por un Indo-Pacífico libre y abierto”, escribió en Twitter el funcionario estadounidense.

Pompeo celebró los 25 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, que fueron enemigos acérrimos durante dos décadas tras la Guerra de Vietnam, pero que acercaron posiciones después de la caída de la Unión Soviética y el aumento del poder comercial y militar de Beijing.

Mike Pompeo con el primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan. Thong Nhat/Vietnam News Agency via REUTERS

Previo a la visita, empresas estadounidenses firmaron acuerdos vinculados a la tecnología de la información, la producción de electricidad a partir del gas, y la venta de biocombustible.

Pompeo condenó en reiteradas ocasiones la expansión de Beijing en el mar de China Meridional, donde mantiene disputas soberanistas con Vietnam, así como con Taiwán, Filipinas, Malasia, Brunéi e Indonesia.

También acusó al Gobierno chino de llevar a cabo “acciones desestabilizadoras” en el río Mekong, que transcurre por el Sudeste Asiático, mediante la manipulación de los flujos del agua, lo que afecta a millones de personas en el curso inferior.

El jefe de la diplomacia estadounidense comenzó su gira el pasado lunes en India, donde impulsó su alianza militar a través de un acuerdo de intercambio de datos por satélite que permitirá a Nueva Delhi ganar más precisión en el manejo de sus misiles o drones.

Mike Pompeo de visita en la India. REUTERS/Adnan Abidi

El acuerdo se firmó en medio del aumento de las tensiones entre India y China, consecuencia de sucesivos enfrentamientos a mediados de este año en el Himalaya, donde ambas naciones mantienen una disputa territorial desde la década de 1960.

Durante su intervención, Pompeo se refirió a la veintena de soldados indios que murieron en el marco de esos enfrentamientos. El funcionarios les rindió tributo en el memorial en la capital india dedicado a los caídos en combate, al tiempo que aseguró que apoyarán “a la India mientras se enfrenta a las amenazas contra su soberanía y libertad”.

“Nuestros líderes y ciudadanos ven cada vez con mayor claridad que el Partido Comunista Chino no es amigo de la democracia, el Estado de derecho o la transparencia (...) Me complace decir que Estados Unidos y la India están tomando medidas para fortalecer nuestra cooperación contra todo tipo de amenazas, y no solo las planteados por el Partido Comunista Chino”, sentenció Pompeo.

En Sri Lanka y Maldivas, Pompeo calificó a Pekín como “depredador”, al tiempo que abogó por un Indo-Pacífico “libre y abierto” lejos de la influencia china.

El secretario de Estado elogió a Indonesia por su resistencia a las ambiciones soberanistas chinas en el mar de China Meridional y calificó al Partido Comunista de China (PCC) de ser el “mayor peligro para el futuro de la libertad de religión”, especialmente por la persecución de la minoría musulmana uigur.

CON INFORMACIÓN DE EFE

