Facebook reportó en su balance trimestral una caída de sus usuarios en Estados Unidos y Canadá

En el marco de la presentación de su balance trimestral, Facebook reportó este jueves una caída de sus usuarios en Estados Unidos y Canadá. En concreto, en América del Norte la base de usuarios de la red social cayó a 196 millones de usuarios activos diarios, desde los 198 millones registrados tres meses antes. En paralelo, no logró que creciera su base de usuarios en Europa: se mantuvo en 305 millones de usuarios diarios por tercer trimestre consecutivo.

Además de los números reportados el jueves, la compañía adelantó que espera que su base de usuarios en Estados Unidos y Canadá se mantenga estable o incluso disminuya en el cuarto trimestre.

Actualmente, Facebook cuenta con 1.820 millones de usuarios activos a nivel mundial mientras que Instagram -también parte de la compañía fundada por Mark Zuckerberg, ascienden a 2.740 millones.

El balance fue presentado un día después de que Zuckerberg, junto a los líderes de Google y Twitter -Sundar Pichai y Jack Dorsey, respectivamente- testificaran frente al Senado de los Estados Unidos por las medidas que están tomando para proteger la información electoral.

Facebook en particular ha sido ampliamente criticada por evitar limitar los discursos de odio en la plataforma, priorizando el beneficio financiero. En un extenso artículo para la prestigiosa revista New Yorker, el periodista especializado Andrew Marantz explicó que su reticencia a aplicar sus propios estándares a distintos líderes mundiales que esparcen ese tipo de contenido en su plataforma lo llevó a “debilitar sus propias reglas, aplicarlas selectivamente, reinterpretarlas creativamente o ignorarlas por completo”.

“No existe un enfoque perfecto para la moderación de contenidos, pero al menos podrían tratar de lucir menos visiblemente codiciosos e incoherentes”, dijo al medio Dave Willner, quien fue el titular de políticas de contenido de Facebook y se ha convertido en un enfático detractor de la compañía.

Con él coincidió Rashad Robinson, presidente del grupo antiracista Color of Change: “El discurso de odio y la toxicidad se siguen multiplicando, y llega un punto en que uno dice ‘Quizá a pesar de lo que sostiene, eliminar este material no es una prioridad para ellos’”.

Esta noción se vio ilustrada durante este año por el boicot publicitario conocido como #StopHateForProfit (paren el beneficio financiero a partir del odio), donde más de 1.000 anunciantes dejaron de anunciar durante el mes de julio en protesta por las políticas de desinformación y discursos de odio que proliferan ante la inacción de la compañía.

Las críticas también han llovido desde dentro de la compañía. A comienzos junio Facebook debió atender sucesivamente a un paro de personal en home office y a una carta abierta de 34 ex empleados de sus orígenes, entre ellos Dave Willner, cuya línea medular decía: “Si cualquier discurso de un político es de interés periodístico y todo discurso de interés periodístico es inviolable, entonces no hay límite que los poderosos del mundo no puedan cruzar en la plataforma más grande del planeta”.

E instaba: “La actualidad nos muestra que no podemos aceptar pasivamente un papel de facilitadores silenciosos de los algoritmos, no cuando nuestras pantallas están saturadas de discurso de odio”.

Facebook presentó su balance el mismo día que otras grandes tecnológicas como Google, Apple y Amazon.

Google

Las acciones de Alphabet, la casa matriz de Google, se dispararon un 9 por ciento luego del cierre de Wall Street tras reportar resultados trimestrales muy superiores a los esperados, que incluyeron un beneficio por acción de USD 16,40 en lugar de los 11 previstos por el mercado.

El gigante de internet informó un aumento de sus ingresos publicitarios entre julio y septiembre tras los meses de confinamiento, incluyendo las pautas en YouTube. El volumen de negocios alcanzó los USD 46.200 millones, cifra 14 por ciento superior a la reportada el mismo período del año pasado. Las ganancias netas, en tanto, fueron de USD 11.200 millones.

Apple

Las ganancias reportadas por Apple también superaron las expectativas de Wall Street. Sin embargo, las ventas de los iPhone fueron aún más débiles de lo que esperaban los analistas, lo que provocó una baja del 4,6 por ciento en sus acciones. No pudo mitigar las ventas el auge de las ventas de computadoras Mac y los auriculares inalámbricos conocidos como AirPods.

A pesar del retraso en la salida del nuevo iPhone, la compañía con sede en California ha lanzado una serie de nuevos productos y servicios que sus clientes han adoptado mientras la mayoría de ellos permanece en sus casas durante la pandemia. Apple indicó que los ingresos y ganancias del trimestre fiscal que terminó el 26 de septiembre fueron de USD 64.700 millones -73 centavos por acción- en comparación con las estimaciones de los analistas, que habían previsto que las cifras fueran de USD 63.700 millones y 70 centavos por acción, respectivamente.

Amazon

Amazon continuó beneficiándose del crecimiento del comercio on line por la pandemia de coronavirus durante el tercer trimestre del año. Sus ganancias netas fueron tres veces mayores a aquellas reportadas en el mismo período del año pasado: crecieron a USD 6.300 millones.

El volumen de negocios del gigante del e-commerce, que creó 400.000 empleos desde inicios de año en todo el mundo, se disparó 37 por ciento en el tercer trimestre a USD 96.100 millones, según un comunicado publicado el jueves tras el cierre del mercado.

