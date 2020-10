Valentín Fuster, experto en cardiología: “no vamos a estar libres de este virus”

Valentí Fuster sobre el Covid-19 en España

El director médico del hospital Monte Sinaí en Nueva York, Valentín Fuster, aseguró que en este momento es “absurdo” pensar que se puede estar libre del coronavirus, a su juicio “no vamos a estar libres de este virus”, por lo tanto, la población debe “atajarlo y prevenir que se expanda”.

El cardiólogo de nacional española instó a que se deje de tratar a la pandemia desde una perspectiva ideológica e hizo un llamado para que se trabaje en favor de la comunidad, “las diferencias entre diversos países tienen mucho que ver con los dos aspectos. la protección de todos y el trabajar para la comunidad independientemente de las ideologías, es fundamental”.

En una entrevista que Fuster atendió desde Nueva York, para un canal de televisión en España, el médico aseguró estar viviendo un drama que no sabe aún cómo solucionar debido a la cuarenta que se ha adoptado en varios países como consecuencia de la pandemia del Covid-19. “Hablar de confinamiento es una cosa y hablar de proteger al público es otra, no se trata de confinamiento, sino de ver la dinámica de la población”.

“No puede ser que la gente esté confinada en un lugar y tome el metro y se vaya a un lugar donde no hay confinamiento, de todo lo que he oído es que realmente yo sacaría la palabra confinamiento y diría protección al publico” destacó el cardiólogo.

A su juicio hay varios aspectos que se deben tomar en cuenta a la hora de prevenir el aumento de los contagios por Covid-19, entre los que resalta la importancia de los test. Aseguró que es fundamental “tener los test y el rastreo apropiado”.

“En estudios que estamos haciendo a nivel mundial, hemos visto que los países que tienen test preparados para usarlos rápidamente hay una gran diferencia y si encima no hay ideologías sino trabajar para la comunidad y al mismo tiempo protegerla, ahí están las claves. Eso es más importantes que si hay o no vacuna”.

Para Fuster, no es sencillo pensar en cómo se puede detener la enfermedad, a pesar de los avances de diversos laboratorios en el desarrollo de una posible vacuna que pueda combatir el virus, “tenemos que ir a la historia, nos dice que cuando hay una epidemia o pandemia, sea de factores virales o bacterianos, esto no se va fácilmente, tenemos que tener una visión filosófica, aceptar que esto no se va a marchar mañana”.

El cardiólogo sugiere tener resiliencia, ir despacio y pensar cual es el próximo paso para “atajar y prevenir que se expanda” el virus.

A propósito del tratamiento, dijo que la vacuna “a lo mejor está de aquí a unas semanas o meses”, pero sugirió que la verdadera pregunta que hay que hacerse es sobre la eficacia que pueda tener el medicamento. “Para que lo sea, hay que vacunar al 70% de la población, sino, no es eficaz desde el punto de vista de la transmisión. además ha de ser segura, la mayoría que se han elaborado durante los años, han durado 4, 5, 6 años”.

!Aquí estamos en un sistema de alarma, tal vez haya vacuna, pero la pregunta es si va a ser eficaz o segura, Lo más importante es que la población esté preparada para el virus que tenemos delante y no hablar de si tenemos vacuna o no" insistió el médico.

Fuster aseguró que están trabajando en sistema importante para prevenir los contagios y relató que han determinado que la enfermedad tiene cuatro estadios: “El primero no hay síntomas, el 40% de la población, el virus está en el sistema respiratorio”.

“Segunda, entra en la sangre pero no afecta los órganos, tienen fiebre pero no necesitan hospitalización” añadió el cardiólogo. “Tercer estadio, ya penetra en órganos y hay disfuncionamiento de riñón, corazón, cerebro, pulmón”.

Ante esto último. el organismo reacciona con un sistema inflamatorio muy agresivo que acelera los problemas de coagulación de la sangre, “la inflamación en sí misma y coagulación de sangre son realmente lo que llevan a la mortalidad” describió Fuster en lo que sería el cuarto estadio.

El trabajo que están desarrollando desde el hospital Monte Sinaí en Nueva York, está basado en anticoagulantes para prevenir estos estadios. “Empezamos hace cinco meses y ahora estamos trabajando en un estudio internacional de 111 unidades intensivas del mundo, estamos usando tres anticoagulantes”.

El estudio observacional ha mostrado que puede bajar significativamente la mortalidad, lo que el cardiólogo ha descrito como un “estudio prospectivo para ver cual es el mejor anticoagulante en fases 3 y 4”.

