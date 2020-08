Rusia hackeó el correo del ex secretario de Comercio británico y robó información clasificada de las negociaciones comerciales entre EEUU y el Reino Unido

Reino Unido vuelve a acusar a Rusia por un nuevo ciberataque contra dirigentes políticos del país (Kremlin/dpa)

El correo electrónico personal del conservador Liam Fox, ex secretario de Comercio del Reino Unido, fue hackeado en reiteradas oportunidades por Rusia, de acuerdo a lo informado por el diario británico The Guardian. En los ciberataques fueron robados documentos clasificados sobre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y el Reino Unido, que componen un expediente de 451 páginas de correos electrónicos.

Autoridades británicas indicaron que los documentos fueron hackeados desde una cuenta personal, lo que llevó al Partido Laborista a cuestionar por qué Fox utilizó su correo particular para asuntos gubernamentales.

Chris Bryant, diputado laborista y ex ministro de Asuntos Exteriores, fue uno de los que alzó la voz al respecto. Si bien reconoció que no le sorprendía que el gobierno de Moscú hackeara cuentas de funcionarios británicos, cuestionó el accionar de Fox: “Lo que me sorprende es usar cuentas de correo electrónico personales inseguras para asuntos gubernamentales sensibles y clasificados. Esto es una violación muy grave de la seguridad nacional y debería ser un delito”.

El uso de correos electrónicos particulares para asuntos del gobierno no es ilegal en el Reino Unido. Sin embargo, la información gubernamental que proporcionan los ministros y funcionarios públicos “debe ser manejada de acuerdo con los requisitos de la ley, incluyendo la Ley de Secretos Oficiales”.

Liam Fox fue secretario de Comercio Internacional del Reino Unido durante la gestión de Theresa May (Jay Louvion/Handout via REUTERS)

Fuentes cercanas al ex ministro, la Oficina del Gabinete y Downing Street se negaron a hacer declaraciones, ya que estos ciberataques están sujetos a una investigación policial que se encuentra en curso. Un portavoz de la Oficina del Gabinete dijo: “Hay una investigación criminal en curso sobre cómo fueron adquiridos los documentos, y sería inapropiado comentar más en este momento. Pero como es de esperar, el gobierno tiene sistemas muy robustos para proteger los sistemas informáticos de los funcionarios y el personal”.

La agencia Reuters informó que la cuenta de Fox fue penetrada en varias ocasiones entre el 12 de julio y el 21 de octubre de 2019. Se estima que los hackers desplegaron la técnica conocida como “spear-phishing”, frecuentemente utilizada por los rusos por medio de la cual se envían correos electrónicos en los que se invita al destinatario a hacer clic en un archivo adjunto. Este archivo contiene un código diseñado para dar acceso o tomar el control de la computadora del objetivo.

Parte de la documentación robada fue publicada en la plataforma de medios sociales Reddit y terminó en manos del candidato laborista Jeremy Corbyn durante la campaña electoral del invierno pasado.

El mes pasado el secretario de Asuntos Exteriores, Dominic Raab, acusó a hackers rusos de intentar difundir los documentos en las redes sociales. No obstante, no divulgó cómo se cree que fueron obtenidos, pero dijo que el expediente había sido adquirido ilícitamente antes de las elecciones generales de 2019 y que había una investigación penal en curso.

El Parlamento británico confirmó que Rusia interfirió en el referéndum del Brexit

El pasado mes de julio el Reino Unido nominó a Fox para el puesto de director general de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que queda vacante a finales de este mes. el conservador británico es uno de los ocho candidatos para el puesto, que es elegido por los 164 países miembros.

Fox, de 58 años, es diputado por North Somerset desde 1992 y se presentó dos veces a la dirección del Partido Conservador. Durante la administración de Theresa May fue nombrado secretario de comercio en 2016.

Este hecho puede sumar un nuevo foco de tensión entre Washington y Londres. El pasado 21 de julio el Reino Unido confirmó que Rusia interfirió en el referéndum del Brexit. “Debería haberse evaluado la interferencia rusa en el referéndum. Y ahora debe hacerse una, y se debe informar al público sobre los resultados de esa evaluación”, dijo el miembro del comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento británico, Kevan Jones.

El documento, que se hace público en un momento de tensión entre ambos países, considera que el Reino Unido ha sido blanco del Gobierno ruso por su relación cercana con Estados Unidos y porque Rusia lo contempla como un elemento “central en el ‘lobby’ occidental antirruso”.

