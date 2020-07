Francia restringirá el uso de equipamientos de Huawei en la red 5G

(Reuters)

Francia restringirá la utilización por sus operadores de telecomunicaciones de los equipamientos del fabricante chino Huawei en el despliegue de las redes de móviles de tecnología 5G por razones de soberanía y de independencia.

El director general de la Agencia Nacional de la Seguridad de los Sistemas de Información (Anssi), Guillaume Poupard, puntualizó que “no habrá una prohibición total” para Huawei, en una entrevista con el diario económico Les Echos, pero explicó que van a apremiar a los operadores que no utilizan los equipos del grupo chino a que no recurran a él en el futuro.

En cuanto a los que ya tienen material de Huawei en sus redes, recibirán autorizaciones de "entre tres y ocho años".

Poupard insistió en que no es un ataque contra uno u otro fabricante, sino que “la cuestión es solo de soberanía”, porque los fabricantes “no son iguales” y no hay los mismos riesgos cuando se habla de los chinos o los estadounidenses.

Aseguró que no hay ningún tipo de discriminación antichina en esa decisión, sino que “el riesgo no es el mismo con fabricantes europeos y con no europeos”.

El director general de la Anssi confirmó que los operadores europeos Nokia y Ericsson no serán objeto de prohibiciones.

Huawei es señala por sus vínculos con el régimen chino (Reuters)

En Francia, los operadores Bouygues Telecom y SFR tienen ya en sus redes equipamientos Huawei y las limitaciones temporales de las autorizaciones para el material de ese fabricante, que exigirá una renovación dentro de unos años puede plantear problemas de rentabilidad. Ambos han advertido de que pedirán una compensación al Estado si se restringe el uso de los equipos del grupo chino.

Para Poupard, lo que se hará con la 5G en Francia es “un compromiso” entre el desarrollo de estas redes en “condiciones económicas aceptables para los operadores de telecomunicaciones y también soberanas, que nos permitan no ser dependientes de tal o cual fabricante o país”.

Después de haberse visto aplazada por el confinamiento, la subasta de las redes de 5G está prevista en septiembre para que el lanzamiento de esta tecnología pueda producirse antes de fin de año.

Huawei ha invertido miles de millones de dólares en esta tecnología, el futuro sistema de telecomunicaciones móviles, compitiendo principalmente con el sueco Ericsson y el finlandés Nokia.

Pero Estados Unidos, Reino Unido y otros países dijeron que Huawei representa un riesgo para la seguridad, en particular porque su fundador, Ren Zhengfei, es un ex ingeniero del Ejército Popular de Liberación chino.

Huawei aseguró que se retirará de las alianzas con cualquier país hostil y se centrará en trabajar con países donde sea bienvenido.

