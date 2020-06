Un petrolero “fantasma” abandonado en el Mar Rojo puede causar un desastre ambiental histórico: “Es como un arma nuclear”

Esta imagen satelital proporcionada por Maxar Technologies tomada el 17 de junio de 2020, muestra el buque tanque FSO Safer amarrado en el puerto de Ras Issa, en Yemen. (Tecnologías Maxar a través de AP)

Las Naciones Unidas dijeron que un petrolero abandonado amarrado en la costa de Yemen cargado con más de 1 millón de barriles de petróleo crudo está en riesgo de romperse o explotar, causando daños ambientales masivos a la vida marina del Mar Rojo, las fábricas de desalinización y las rutas internacionales de envío.

Los documentos internos obtenidos por The Associated Press muestran que el agua de mar ha entrado en el compartimento del motor del buque tanque, que no se ha mantenido durante más de cinco años, causando daños a las tuberías y aumentando el riesgo de hundimiento. El óxido ha cubierto partes del camión cisterna y se ha filtrado el gas inerte que impide que los tanques acumulen gases inflamables. Los expertos dicen que las reparaciones ya no son posibles porque el daño a la nave es irreversible.

Durante años, la ONU ha estado tratando de enviar inspectores para evaluar los daños a bordo del buque conocido como FSO Safer y buscar formas de asegurar el buque tanque descargando el petróleo y llevando el barco a un lugar seguro.

Esta imagen proporcionada por I.R. Consilium tomada en 2019 muestra el sistema de tuberías externas del FSO Safer y la falla de la manguera que provocó un derrame en el puerto de Ras Issa, Yemen. (I.R. Consilium vía AP)

Pero un diplomático europeo, un funcionario del gobierno yemení y el dueño de la compañía del petrolero dijeron que los rebeldes hutíes se han resistido. El diplomático dijo que los rebeldes están tratando el buque como un “elemento disuasorio como si tuvieran un arma nuclear”. Los tres individuos hablaron bajo condición de anonimato.

“Lo dicen abiertamente a la ONU:” Nos gusta tener esto como algo que mantener contra la comunidad internacional si es atacado”, dijo el diplomático. “Los hutíes son definitivamente responsables del fracaso de la ONU para mirar el barco”.

El dinero también es un problema, dijo el diplomático, y agregó que los hutíes inicialmente exigían millones de dólares a cambio del petróleo almacenado en el buque tanque. La ONU está tratando de llegar a un acuerdo en el que se pueda usar dinero para pagar a los trabajadores y empleados en los puertos del Mar Rojo donde está amarrado el barco, agregó el diplomático.

La cubierta del FSO Safer es una muestra de la falta de mantenimiento básico durante varios años, lo que lleva a derrames incidentales más pequeños en el puerto de Ras Issa, Yemen. (I.R. Consilium via AP)

Sin embargo, algunos expertos critican tanto a los hutíes como a las Naciones Unidas por no comprender completamente la magnitud de la crisis con el barco abandonado.

Ian Ralby, fundador de I.R. Consilium, que se especializa en seguridad marítima y de recursos, le dijo a AP que los esfuerzos de la ONU para enviar un equipo para evaluar el barco son “inútiles”. Lo que el barco necesita es un equipo de rescate, dijo

“Es una verdadera lástima que hayan desperdiciado tanto dinero y tiempo en esta operación inútil”, dijo Ralby. “Si están tomando estos años para que un equipo simple evalúe el barco, no tendremos una segunda oportunidad de salvarlo”, agregó.

Una foto que muestra el grado de corrosión en el sistema de caldera dentro del buque tanque FSO Safer (I.R. Consilium via AP)

Ralby, quien ha escrito extensamente sobre el buque tanque, le dijo a AP que, en medio de la disminución de los precios del petróleo, el costo gastado en limpiar el daño ambiental de una explosión o fuga será mucho mayor que los millones de petróleo en el barco.

Pero los hutíes se han negado a retroceder ante sus demandas.

Mohammed Ali al-Houthi, el líder rebelde, culpó a Estados Unidos y a los sauditas por no permitir que los rebeldes vendan el petróleo, y dijo en una publicación de Twitter del 18 de junio que cualquier “consecuencia desastrosa ... Dios no lo quiera”, que podría resultar del colapso de el buque será responsabilidad de estos dos países.

Foto que muestra la descomposición interna del FSO Safer y la falta de un sistema de protección catódica que funcione (I.R. Consilium via AP)

Los rebeldes hutíes tienen el control de los puertos occidentales del Mar Rojo, incluido Ras Issa, a 6 kilómetros (3.7 millas) de donde el buque tanque FSO Safer ha estado amarrado desde la década de 1980. Están en guerra con el gobierno internacionalmente reconocido en el exilio, que está respaldado por una coalición liderada por Arabia Saudita y Estados Unidos.

El petrolero flotante es un buque de fabricación japonesa construido en la década de 1970 y vendido al gobierno yemení en la década de 1980 para almacenar para la exportación hasta 3 millones de barriles bombeados de los campos petroleros en Marib, una provincia en el este de Yemen. El barco tiene 360 metros (1.181 pies) de largo, con 34 tanques de almacenamiento.

Un alto funcionario de la compañía estatal a cargo del buque tanque, dijo que debido a la reducción del presupuesto operativo, que solía ser de unos 20 millones de dólares al año antes de la guerra, la compañía ya no podía permitirse comprar un combustible especial necesario para ejecutar las calderas en el barco. Las calderas son necesarias para alimentar generadores que, entre otras cosas, mantienen un gas inerte que evita el flujo de explosiones. El petrolero necesita 11.000 toneladas de combustible, a un cost de alrededor de 8 millones de dólares por año.

Esta imagen de satélite proporcionada por Manar Technologies, tomada el 14 de junio de 2020, muestra el buque tanque FSO Safer amarrado en el puerto de Ras Issa, en Yemen. (Tecnologías Maxar a través de AP)

“Después de la parada de las calderas, la gran mayoría de los equipos y las máquinas del camión cisterna se detuvieron porque todos dependen de la potencia del vapor”, dijo el funcionario de la compañía. Eso incluye las máquinas que alimentan el sistema de ventilación que reduce la humedad y evita la corrosión, dijo.

Desde 2015, el mantenimiento anual del barco se detuvo por completo y la mayoría de los miembros de la tripulación, a excepción de 10 personas, fueron retirados del barco después de que la coalición liderada por Arabia Saudita impuso un embargo por tierra, mar y aire antes de emprender una extensa campaña aérea para desalojar a los rebeldes houtíes de las áreas que tomaron, incluida la capital, Sanaa.

Esta imagen tomada en 2019 muestra la corrosión en el sistema de tuberías de control dentro del FSO Safer (I.R. Consilium via AP)

La ONU ha advertido repetidamente que los retrasos en la adopción de medidas para hacer el FSO más seguro podrían conducir a un desastre ambiental provocado por el hombre en el Mar Rojo, cuatro veces mayor que el derrame de petróleo de Exxon Valdez en 1989.

El deterioro del FSO Safer. El petrolero flotante es un buque de fabricación japonesa construido en la década de 1970 y vendido al gobierno yemení en la década de 1980 para almacenar para la exportación hasta 3 millones de barriles bombeados de los campos petroleros en Marib (I.R. Consilium via AP)

El alto funcionario de la compañía estatal a cargo del buque tanque dijo que un derrame de petróleo similar en la costa de Yemen podría acelerar el empeoramiento del desastre humanitario del país.

“El desastre podría ocurrir en cualquier momento”, dijo. “Rescaten a Yemen de un desastre inminente y terrible que se sumará a las cargas del país durante decenas de años, privará a miles de su fuente de sustento y matará la vida marina en el Mar Rojo”.

(Con información de AP)

