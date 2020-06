Secuestraron a He Xiangjian, uno de los empresarios más ricos y poderosos de China: fue rescatado sano y salvo

Policías trabajan en la parte exterior de la mansión de He Xiangjian, fundador y directivo de Midea, la mayor fabricantes de electrodomésticos en el mundo (Captura de TV)

El multimillonario fundador de la fabricante de electrodomésticos más grande del mundo, Midea Group, fue secuestrado por intrusos en su casa del sur de China antes de ser rescatado por la policía, según indicaron varios medios el lunes.

La policía recibió una llamada el domingo por la noche sobre que varias personas habían allanado una casa en Foshan, cerca de Hong Kong, según dijo el departamento de policía de Foshan en sus canales de redes sociales. Cinco sospechosos fueron detenidos el lunes por la madrugada.

El comunicado policial sólo identificó a la víctima por su apellido, He, pero la revista de negocios Caixin, el periódico Beijing News y otros medios dijeron que se trataba de He Xiangjian, de 78 años y fundador de Midea.

La compañía dio las gracias a la policía en un comunicado en sus medios sociales, pero no confirmó que He Xiangjian se hubiera visto implicado. La oficina de prensa de Midea no respondió a llamadas pidiendo comentarios. Un hombre que contestó al teléfono en la comisaría de policía de Foshan dijo que no podía comentar el caso.

He Xiangjian, presidente y director ejecutivo de Midea Group, visita el proyecto inmobiliario "Midea City" en la ciudad de Zhenjiang, provincia de Jiangsu, este de China (Reuters)

El comunicado policial señaló que el suceso había ocurrido en la Junlan Life Village, que Caixin describió como un barrio de vivienda individuales construido por Midea.

El magnate es la cuarta persona más rica de China, con una fortuna neta estimada de 180.000 millones de yuanes (25.000 millones de dólares), según Hurun Report, que estudia a las grandes fortunas del país.

Midea reportó unos ingresos de 280.000 millones de yuanes (32.900 millones de dólares) en 2019. Entre sus 200 filiales está Kuka, una fabricante alemana de tecnología robótica. La compañía nació como un taller fundado en en 1968 por He y otros vecinos de Beijiao, un pueblo que ahora forma parte de Foshan.

El fundador se retiró de las operaciones de la compañía en 2012, pero tiene un puesto en el consejo directivo. Su hijo, He Jianfeng de 55 años -y quien es alto ejecutivo en la compañía- logró escapar, esquivar la persecución de los captores, cruzar a nado un río y llamar a la policía.

De acuerdo a ese medio, el magnate de 77 años fue llevado fuera de su propiedad por un grupo comando que llevaba armas largas y explosivos.

La policía recibió un informe alrededor de las 5:30 p.m. -el llamado de Jianfeng- del domingo de que personas ajenas al complejo habían irrumpido en una residencia en Royal Orchid International Golf Villa, un proyecto de lujo desarrollado por Midea Group que incluye un campo de golf de 18 hoyos y un centro deportivo.

El mega desarrollo inmobiliario de 336 unidades se encuentra en el distrito de Shunde, a aproximadamente un kilómetro de la sede de la compañía y a una hora en automóvil de la capital provincial de Guangzhou, según consignaron medios locales.

En fotos y videos que circulan en las redes sociales, pueden observarse una docena de policías rodeando una mansión de dos pisos de estilo europeo en aquella villa decorada con columnas romanas de mármol blanco en la puerta principal y coronada por un techo de ladrillos de coral. Un pequeño río de unos cinco metros de ancho fluye cerca de la mansión donde irrumpieron los delincuentes.

La policía cerró por completo la comuna y a los residentes se les prohibió salir a las calles entre el domingo por la mañana y el lunes. Los alrededores de la propiedad del dueño de Midea tenían al menos dos puestos de vigilancia que habrían sido eludidos o reducidos por los secuestradores. Los investigadores policiales por el momento siguen trabajando en las pericias y por el momento no dieron más detalles.

He Xiangjian se jubiló en 2012, su familia aún controla aproximadamente un tercio de Midea. También controla otras seis empresas que cotizan en bolsa, incluidas Midea Properties en Hong Kong y la empresa alemana de robótica Kuka.

MÁS SOBRE ESTOS TEMAS:

Cómo es Xinfadi, el mercado de comidas de Beijing más grande de Asia, donde hubo un rebrote de coronavirus