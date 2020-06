Los nueves países que derrotaron al coronavirus

El interior del aeropuerto de Nelson en el primer día después del levantamiento de las restricciones domésticas impuestas en Nueva Zelanda por el coronavirus, el 9 de junio de 2020 (REUTERS/Tatsiana Chypsanava)

El coronavirus parece estar cediendo en Europa, donde ya no se producen decenas de miles de muertos por semana, como ocurría un mes atrás. Sin embargo, incluso países como Alemania, España o Italia, que redujeron notablemente la propagación del virus, siguen teniendo cientos de nuevos infectados y hay muchos pacientes que continúan recuperándose.

Si se pone la lupa en América Latina, el panorama es mucho más sombrío. El coronavirus tardó en ingresar a la región, pero ahora está causando estragos en muchos países, y no se sabe cuánto más lejos puede llegar.

No obstante, hay un grupo de nueve naciones de diferentes rincones del planeta que son una verdadera luz de esperanza, ya que consiguieron erradicar por completo al virus. En ninguna de ellas quedan personas infectadas, al menos en los registros oficiales. Son los países que derrotaron al SARS-CoV-2.

(Infografía de Marcelo Regalado)

Nueva Zelanda

Es el caso más significativo por ser considerado un ejemplo mundial en la lucha contra la pandemia y por ser el último en sumarse a la lista. Nueva Zelanda registró el primer caso el 28 de febrero y el último paciente se recuperó el 7 de junio. Sumó 1.504 infectados y 22 muertes.

El gobierno eliminó las restricciones al distanciamiento social desde la medianoche del lunes, al pasar del nivel 2 al nivel 1 de alerta nacional, dijo la primera ministra Jacinda Ardern en una conferencia de prensa. Los eventos públicos y privados, los negocios de venta al por menor y la hostelería, así como todo el transporte público podrían reanudarse sin las medidas de distanciamiento social que todavía están en vigor en gran parte del mundo.

Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda (REUTERS/Yiming Woo/File Photo)

“Aunque estamos en una posición más segura y fuerte, sigue sin haber un camino fácil de regreso a la vida anterior a la Covid, pero la determinación y atención que hemos tenido en la respuesta a esta crisis sanitaria se verán ahora reflejadas en nuestra reconstrucción económica”, dijo Ardern.

“Aunque el trabajo no está acabado, no se puede negar que esto es un hito. Así que puedo terminar con un muy simple ‘Gracias, Nueva Zelanda’”, agregó la mandataria. “Confiamos en haber eliminado la transmisión del virus en Nueva Zelanda por ahora, pero la eliminación no es un punto en el tiempo, es un esfuerzo sostenido”.

Las gaviotas se sientan en las escaleras de la Basílica de San Pedro mientras el Papa Francisco celebra la audiencia general semanal en el Vaticano el 27 de mayo de 2020. (REUTERS/Remo Casilli)

El Vaticano

La Santa Sede registró el primer caso el 6 de marzo y el último paciente se recuperó el 6 de junio. Sumó 12 infectados y ninguna muerte.

El Estado del Vaticano se ha declarado así libre de coronavirus, después de que la última persona diagnosticada en las últimas semanas diera negativo en la prueba de Covid-19, según informó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.

El Papa Francisco hace un gesto mientras dirige la oración de Regina Coeli desde su ventana en la Plaza de San Pedro después de meses de cierre debido al brote de coronavirus, en el Vaticano, el 31 de mayo de 2020 (Medios del Vaticano/vía REUTERS)

Durante la pandemia, el Vaticano adoptó estrictas medidas de seguridad para garantizar y tutelar la salud de sus más de 5.000 trabajadores. Entre los contagiados hubo un prelado que vive en la misma residencia que el papa Francisco. El líder católico fue sometido a la prueba y dio negativo.

“Hasta la fecha, no ha habido (nuevos) casos positivos de coronavirus entre los empleados de la Santa Sede y en el Estado de la Ciudad del Vaticano”, ha asegurado Bruni.

Una mujer anda en bicicleta junto a personas que esperan un autobús después de que el Primer Ministro Dusko Markovic declarara a Montenegro libre de coronavirus, el 25 de mayo de 2020. (REUTERS/Stevo Vasiljevic)

Montenegro

Registró el primer caso el 17 de marzo y el último paciente se recuperó el 24 de mayo. Sumó 324 infectados y 9 muertes. Último país de Europa en detectar un caso de coronavirus y primero en declararse libre de la pandemia, Montenegro tiene la intención de jugar la carta de la seguridad sanitaria para incitar a los turistas a regresar a sus espectaculares playas.

En los balnearios que bordean las costas adriáticas del pequeño país de los Balcanes, empleados de hoteles rastrillan con ansias la arena desde hace semanas. Las autoridades anunciaron que Montenegro, donde no se han registrado ninguna nueva infección desde el 5 de mayo, ya no tiene ningún caso activo de coronavirus desde el 24.

El primer ministro Dusko Markovic anunció la buena noticia en este pequeño país donde el turismo representa una quinta parte del PIB y de los puestos de trabajo. “Déjenme quitarme la máscara. Desde hoy, Montenegro está libre de la pandemia. Su lucha contra un enemigo invisible y desconocido dio resultado”, precisó con orgullo Markovic.

Niños en una ceremonia oficial en St Kitts & Nevis el 21 de marzo de 2019 (REUTERS/Phil Noble)

Saint Kitts & Nevis

Registró el primer caso el 24 de marzo y el último paciente se recuperó el 19 de mayo. Sumó 15 infectados y ninguna muerte.

Con una población de 52.441 habitantes, tuvo sus primeros casos luego de que un hombre de 21 años y una mujer de 57 años llegaron desde Nueva York. El estado tomó una serie de medidas efectivas, incluyendo el cierre de aeropuertos, escuelas y negocios no esenciales, además del toque de queda y el uso de máscaras.

Las islas Seychelles, en el Océano Índico, son conocidas por sus playas paradisíacas y su turismo de lujo (AFP)

Seychelles

Registró el primer caso el 14 de marzo y el último paciente se recuperó el 18 de mayo. Sumó 11 infectados y ninguna muerte.

Para frenar el avance de la pandemia, el archipiélago ubicado en el Océano Índico, con una población de 97.096 habitantes, prohibió los cruceros, a pesar de que el turismo es su principal fuente de ingresos. También prohibió los viajes de China, Corea del Sur, Italia e Irán. Pero tras la erradicación del virus empezó a volver a la normalidad.

Isaias Afwerki, presidente de Eritrea (Foto de archivo, REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah)

Eritrea

Registró el primer caso el 21 de marzo y el último paciente se recuperó el 15 de mayo. Sumó 39 infectados y ninguna muerte. Eritrea se convirtió en el primer país de África Oriental en derrotar a la Covid-19. Además, es el tercer país africano, después de Mauritania y Mauricio, que registra una recuperación del 100% de los pacientes del virus.

En un documento publicado semanas atrás, el Ministerio de Salud informó que el último paciente “se ha recuperado totalmente tras las pruebas estándar realizada por el Laboratorio Nacional y fue dado de alta del hospital”. “Este resultado significa que los 39 casos confirmados en el país hasta la fecha se han recuperado completamente”, decía la declaración.

Mujeres con máscaras protectoras caminan por una calle en Dili, Timor Oriental, el 16 de abril de 2020 (REUTERS/Lirio da Fonseca)

Timor Oriental

Registró el primer caso el 21 de marzo y el último paciente se recuperó el 15 de mayo. Sumó 24 infectados y ninguna muerte. El Centro Integrado de Gestión de Crisis (CIGC) confirmó hace ya tres semanas la buena noticia.

“No tenemos ningún caso activo y no hay nadie en aislamiento”, dijo el portavoz del CIGC, Sérgio Lobo. Los pacientes eran en su mayoría jóvenes estudiantes, que solo tenían síntomas leves del virus.

Port Moresby, capital de Papua Nueva Guinea (Shutterstock)

Papúa Nueva Guinea

Registró el primer caso el 20 de marzo y el último paciente se recuperó el 4 de mayo. Sumó 8 infectados y ninguna muerte.

Papua Nueva Guinea empezó a flexibilizar a fines de abril algunas de las medidas de control que estaban en vigor en relación con la Covid-19 y ha permitido que las escuelas del país reanuden las clases después de seis semanas de descanso. Los maestros de todo el país reanudaron sus tareas el 27 de abril, mientras que una semana después los estudiantes comenzaron a asistir a clases nuevamente.

El Presidente de Fiji, Jioji Konrote, recibe en Suva, Fiji, al Príncipe Harry y a Meghan Markle el 23 de octubre de 2018 (Foto de archivo, Andrew Parsons/Pool vía REUTERS)

Fiji

Registró el primer caso el 19 de marzo y el último paciente se recuperó el 20 de abril. Sumó 18 infectados y ninguna muerte. Cuando se anunció el primer caso de coronavirus a mediados de marzo, cundió el pánico entre los 930.000 habitantes del país, pero las estrictas medidas de aislamiento y los controles fronterizos mantuvieron a raya las infecciones.

El primer ministro Frank Bainimarama atribuyó la condición de país libre de virus a “las oraciones respondidas, el trabajo duro y la ratificación de la ciencia”. “Incluso con nuestros números de testeos subiendo día a día, pasaron 45 días desde que registramos nuestro último caso. Sin muertes, nuestra tasa de recuperación es del 100 por ciento”, afirmó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Todo lo que hay que saber sobre el coronavirus

El Tribunal Supremo de Brasil determinó que el gobierno de Jair Bolsonaro debe divulgar todos los días los datos completos del coronavirus

Las playas de España comienzan a retomar la normalidad en pleno comienzo de temporada

Bolsonaro habría modificado la cantidad de muertes por coronavirus para reportar menos de 1.000 por día