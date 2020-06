¿Y si Madeleine McCann no fue la única víctima?: la desaparición de otros dos niños aumenta las sospechas sobre el depredador sexual Christian Brueckner

Madeleine McCann, Inga Gehricke y Rene Hesse

Pasaron más de 13 años desde la desaparición de Madeleine McCann, la noche del 3 de mayo de 2007, mientras su familia pasaba sus vacaciones en un resort ubicado en la ciudad balnearia de Praia da Luz, en la región de Algarve al sur de Portugal. Si bien se han seguido diversas hipótesis sin encontrar hasta el momento al responsable, las autoridades continúan investigando este caso que ha conmocionado a la opinión pública internacional. Y en los últimos días, la policía ha identificado a un ciudadano alemán como el nuevo principal sospechoso por la desaparición de Maddie.

Christian Brueckner

Christian Brueckner, el presunto asesino de Madeleine, que tenía 3 años cuando desapareció en 2007 en el Algarve portugués, donde veraneaba con su familia, se encuentra en la actualidad cumpliendo condena en una cárcel alemana. Cuenta con numerosos antecedentes de delitos sexuales, entre ellos contra menores.

El prontuario del apuntado es frondoso. Su primer juicio por un delito sexual fue en 1994, cuando tenía 17 años y fue condenado en Baviera por abusar de un niño. Fue arrestado por una violación cometida en Portugal en 2005. Su víctima fue una estadounidense de 72 años, a la que ató, golpeó, agredió sexualmente y finalmente robó. No fue detenido y procesado sino hasta diez años después, a raíz de las pruebas de ADN realizadas en un cabello que se encontró en el lugar de los hechos. El último caso relacionado con menores fue un proceso por tenencia de pornografía infantil en 2016.

Inga Gehricke desapareció en 2005

Ahora, las autoridades investigan las conexiones entre el caso de Maddie y otras dos desapariciones de menores alemanes: Inga, una pequeña de 5 años y René, un verón de 6.

La fiscalía de Stendal, en el este de Alemania, indaga si Brueckner está relacionado a la desaparición de una niña alemana de 5 años y rubia como Maddie. El caso de Inga Gehricke es un misterio desde 2005. La pequeña desapareció en un bosque durante una barbacoa familiar en el estado de Sajonia-Anhalt, a unos 80 kilómetros de Berlín. Se ha confirmado que Brueckner se encontraba por esas fechas en un terreno a 90 kilómetros de distancia del lugar en que fue vista por última vez.

En febrero de 2016, investigadores ya allanaron su casa en busca de nexos con la desaparición de Igna, descubrieron en la casa del sospechoso una memoria USB que contenía pornografía infantil pero en ese momento no hallaron pruebas que lo relacionaran con la desaparición de la niña de 5 años. Ahora, la abogada de la madre de la pequeña pidió que se abra una nueva investigación, según Spiegel.

Y en las últimas horas, a los enigmas de Maddie e Inga, se le sumó el caso de otro menor, un varón llamado René Hesse. De hecho, la policía alemana se ha puesto en contacto con la familia del niño de seis años que desapareció hace 24 años, en el Algarve, la misma zona donde se perdió el rastro de Maddie.

René Hesse desapareció en 1996

El menor, de Elsdorf, Alemania, estaba de vacaciones con su familia en Aljezur - a sólo 40 kilómetros de Praia da Luz, cuando desapareció el 21 de junio de 1996.

Andreas Hasee, el padre de René, reveló que un investigador de la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) se puso en contacto con él hoy en la primera vez que tuvo noticias de la policía en 20 años. Según declaró para el periódico alemán Kölner Stadt-Anzeiger, “la Policía cree que podría haber una conexión”. René fue visto por última vez corriendo delante de su madre y su padrastro durante un paseo por la playa.

De acuerdo con los detectives, el sospechoso vivía regularmente en el Algarve desde 1995. Ya había sido condenado por delitos sexuales contra niños y tenía 19 años cuando René desapareció.

La Policía se comunicó con el padre de René Hesse e investigan vinculaciones con el caso de Madeleine McCann

“Yo ya me hice a la idea de que René murió, que se ahogó. Era muy cuidadoso pero ahora empiezo a pensar… la verdad no me imagino que siga vivo”, dijo su padre aún conmocionado por las nuevas investigaciones.

El misterio

Trece años después de la desaparición de Maddie, la identificación de este nuevo sospechoso hace renacer la esperanza de aclarar este misterioso caso.

Madeleine McCann tenía 3 años cuando desapareció

Madeleine McCann desapareció de su habitación el 3 de mayo de 2007, a pocos días de su cuarto aniversario, en Praia da Luz, en el sur de Portugal, donde pasaba unas vacaciones con su familia.

La identificación de este nuevo sospechoso es "esperanzadora", declaró el viernes a la AFP Rogério Alves, el abogado portugués de la familia McCann. "Hay elementos que parecen esperanzadores" puesto que la nueva pista parece "más sólida" que otras exploradas en el pasado, dijo Alves. "Hubo desconfianza por parte de los padres respecto a las informaciones que surgían y que prometían una resolución del caso. Esta vez es inevitable pensar en una luz de esperanza", añadió el abogado portugués.

Kate y Gerry McCann, con un cartel con al imagen de su hija MAddie desaparecida

El sospechoso vivió y trabajó durante varios años, entre 1995 y 2007, en la región portuguesa de Algarve, donde desapareció la niña."Si la policía alemana ha hecho pública esta información es ciertamente porque tiene otros elementos", consideró el abogado.

La policía alemana, que ha pedido la colaboración de testigos, especula sobre la posibilidad de que el sospechoso entró a robar en el apartamento de los McCann y que al hallar a la niña, decidió secuestrarla.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El presunto asesino de Madeleine McCann violó a una mujer mayor en esta casa a sólo un kilómetro de donde desapareció la niña

La siniestra fantasía confesada por el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Este es Christian Brueckner, el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Los padres de Madeleine McCann destacaron la nueva búsqueda de un sospechoso: “Es la pista más significativa”

“Creemos que Madeleine está muerta”: la conclusión de la fiscalía que investiga a “Christian B.”, el principal sospechoso