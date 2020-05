Escándalo en Reino Unido por la declaración de una actriz de la saga Harry Potter: “Quería que Boris Johnson muriera”

Miriam Margolyes interpretó a la profesora Sprout en varias películas de la saga de Harry Potter

Miriam Margolyes, actriz de larga trayectoria que formó parte de la saga de Harry Potter, sorprendió a los televidentes británicos al asegurar que deseaba que el primer ministro Boris Johnson muriera de la enfermedad del COVID-19.

La artista de 78 años nacida en Oxford y nacionalizada australiana conmocionó a la población del Reino Unido al hablar en un programa de Channel 4 contra el premier, quien estuvo tres días hospitalizado en cuidados intensivos tras contagiarse con el coronavirus el mes pasado.

Consultada sobre qué opinaba de la gestión del gobierno sobre la pandemia, Margolyes respondió: “Creo que lo manejaron terriblemente, por supuesto, terriblemente. Es una vergüenza, es un escándalo. Es un escándalo público. Me costó mucho trabajo no querer que Boris Johnson muriera”.

La interprete sabía la reacción que iban a provocar sus palabras en el conductor del programa y los otros invitados y continuó: “Quería que muriera. Pero entonces pensé que eso se reflejaría mal en mí y no quiero ser el tipo de persona que quiere que la gente muera. Así que después empecé a querer que se mejorara, lo cual hizo, se mejoró. Pero no mejoró como ser humano. Y realmente hubiese preferido eso... Así que, básicamente, estamos en la mierda, aquí”.

Margolyes habló para Channel 4 por videoconferencia

Inmediatamente las redes sociales se llenaron de comentarios sobre la intervención de Margolyes en el show The Last Leg Locked Down Under desde su hogar en Londres. Algunos la criticaron y otros la elogiaron por no disimular su enojo ante la tragedia que vive el país, con más de 31.000 muertos por el coronavirus.

“No me gustó que Miriam Margolyes dijera que deseaba la muerte de Boris”, “Su comentario fue desagradable”, comentaron algunos usuarios de Twitter, por un lado. Mientras que otros publicaron tuits como “Miriam diciendo las cosas como son” y “Margolyes es el regalo que nos sigue ayudando”.

La nación europea con más víctimas

Las muertes por COVID-19 en el Reino Unido ascendieron este sábado a 31.587, tras sumar 346 en 24 horas, con lo que el país se mantiene como el más castigado por la pandemia en Europa, informó el Gobierno británico.

Boris Johnson contó que estuvo al borde de la muerte tras enfermarse de COVID-19 (Jon Bond/Pool via REUTERS)

En la rueda de prensa diaria, el ministro de Transporte, Grant Shapps, instó a la población a respetar las medidas de confinamiento hasta que el primer ministro conservador, Boris Johnson, explique el domingo su plan de desescalada.

El periódico The Times publica hoy que, entre otras medidas, el Gobierno podría imponer una cuarentena de 14 días a los viajeros que lleguen al Reino Unido de cualquier país menos Irlanda.

El Ejecutivo ha adelantado no obstante que no habrá cambios “radicales” para la población a corto plazo; las modificaciones, según la prensa, podrían incluir la reapertura de los centros de jardinería y mayor flexibilidad en el ejercicio diario.

Shapps dijo hoy que, de cara a la reapertura progresiva de la economía y el retorno al trabajo, el Gobierno pondrá en marcha “un plan nacional de ciclismo”, dotado con 2.000 millones de libras (o 2.300 millones de euros) hasta 2025, para mejorar los carriles bici y alentar los desplazamientos a pie o en bicicleta, a fin de reducir el uso del transporte público.

Ante las conjeturas de una posible reapertura de los colegios, los sindicatos de educación han advertido hoy de que no debe hacerse hasta que los científicos aseguren que no hay riesgo de propagación del virus y se cumplan una serie de requisitos para garantizar la seguridad del personal y los alumnos, como mejorar la limpieza y proveer material de protección personal.

