Un periodista fue condenado a 15 años de prisión por criticar al Partido Comunista de China

El periodista Chen Jieren, fue condenado a 15 años de prisión por el régimen chino

Un periodista chino acusado de “denigrar” al Partido Comunista en el poder y al gobierno fue condenado a 15 años de prisión, anunció un tribunal en un comunicado publicado en internet.

El bloguero Chen Jieren, un ex empleado del oficial Diario del Pueblo, fue condenado el jueves por el tribunal popular del condado de Guiyang, en la provincia central de Hunan.

El comunicador recibió la condena “por el delito de provocar disturbios, extorsión, comercio ilegal y corrupción”, según el tribunal chino, que también le impuso una multa de 7 millones de yuanes (más de un millón de dólares estadounidenses).

En sus considerandos, el tribunal afirma que desde 2015, el condenado difundió “información falsa” en las redes sociales con el objetivo de obtener mediante chantaje fondos de las personas cuestionadas en sus artículos.

También “atacó y denigró al Partido y al gobierno, al poder judicial y a su personal”, según la corte.

En un comunicado, los Defensores Chinos de los Derechos Humanos (CHRD) pidieron a Pekín que libere inmediatamente al periodista.

El periodista Chen Jieren fue despedido de dos medios del la dictadura China por publicar artículos donde criticaba la corrupción en el gobierno de su país

Según CHRD, Chen Jieren fue arrestado en el verano de 2018 poco después de publicar artículos en su web acusando de corrupción a altos cargos locales.

Según la misma fuente, el periodista trabajó antes para el Diario de la Juventud, el Diario de Pekín y el Diario del Pueblo, el órgano del partido en el poder. De todos ellos fue despedido por artículos críticos con el régimen.

“El fuerte castigo impuesto a Chen transmite una clara advertencia a los blogueros independientes y a los periodistas ciudadanos”, comentó CHRD.

Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), China ocupa el puesto 177 de 180 en la clasificación mundial de la libertad de prensa.

Por su parte el gobierno de Estados Unidos también ha lanzado acusaciones contra el país asiático por esconder información referente a la pandemia del Covid 19.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves haber leído reportes de inteligencia que apuntaban hacia el posible origen artificial del coronavirus en un laboratorio en Wuhan, China, aunque no agregó detalles.

Durante una conferencia de prensa en Washington D.C. el periodista John Roberts, de la cadena Fox News, consultó al mandatario sobre el comunicado publicado más temprano por la Dirección Nacional de Inteligencia de Estados Unidos (DNI), cartera que nuclea a todas las agencias de inteligencia del país y que está dirigida por Richard Grenell.

En el texto la DNI destaca que la “comunidad de inteligencia” de Estados Unidos estaba de acuerdo con el consenso científico de que el COVID-19 no fue creado por el hombre ni modificado genéticamente, aunque seguiría investigando reportes sobre sus orígenes.

“¿Quién fue que dijo eso? Tendrás que decirme quién específicamente”, preguntó Trump, para luego asegurar que no había leído el comunicado. “Lo estamos viendo en forma separada, de dónde provino [el virus] exactamente, de quién vino, cómo ocurrió esto. Separadamente y también científicamente. Vamos a encontrarlo”, manifestó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

“Conocemos todas las teorías. El tipo de murciélago que pasó el virus está a 40 kilómetros de Wuhan por lo que no podría haber estado allí. Hay muchas teorías. Tenemos mucha gente investigando, tanto del campo científico como del de inteligencia. Vamos a tener una muy buena respuesta, eventualmente. Tal vez hasta China nos lo diga”, explicó.

Entonces el periodista preguntó si el presidente había visto algún informe que le diera “confianza al 100%” de que el Instituto de Virología de Wuhan fue el lugar donde se originó el nuevo virus, como se ha rumoreado en las últimas semanas.

“Sí, lo he visto. Lo he visto”, contestó el mandatario, aunque señaló que no estaba autorizado a dar más detalles sobre lo que había leído ni quién se lo había proporcionado, e inmediatamente comenzó a referirse a la Organización Mundial de la Salud (OMS), asegurando que “debería estar avergonzada”.

“Son como la oficina de relaciones públicas de China”, dijo Trump, en referencia a las críticas que su gobierno ha lanzado contra el organismo por presuntamente haber tardado en advertir sobre el avance de la pandemia de coronavirus al tiempo que celebraba la respuesta de Beijing.

