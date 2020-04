Con el 10% de la población analizado, se estima que alrededor de la mitad de los islandeses en un momento dado tuvieron el coronavirus pero no lo saben. “Eso da un poco de miedo”, contó Stefansson, quien explicó que Islandia está testeando a sus ciudadanos al azar seleccionando nombres de la principal guía telefónica del país, otra estrategia de prueba a gran escala que no se ha adoptado en otros lugares. “Podrían estar transmitiendo el virus y no saberlo”, lamentó el neurólogo.