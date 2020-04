Las autoridades han estado alertando sobre esta situación. “Millones de personas trabajan en la economía gris, lo que significa que no han recibido ningún ingreso en más de un mes y no tienen idea de cómo podrán volver a trabajar”, explicó Nicola Gratteri, un investigador antimafia en la oficina del fiscal de Catanzaro, en una entrevista con el periódico británico The Guardian.