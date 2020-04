Pero Sorman, al conocer la furia del embajador Bu, se tomó su tiempo para responder. Este viernes envió una carta al diario basado en Santiago. “Como académico independiente, mi análisis se basó en los hechos que he reunido a lo largo de mi carrera, lo que incluye todos los años que he estado en China. Desde mi primer viaje a ese país, en 1966, he visto de primera mano el espectacular avance económico, gracias a la apertura de la nación. China se convirtió en el primer beneficiario de la globalización. Sin los consumidores occidentales, no habría una China Moderna”.