Sin embargo, López advierte que “como solo se consideran los casos de contagio confirmados oficialmente, la tasa varía en función del universo que se testee. Si hay subdiagnóstico, porque no se diagnostican los casos leves o asintomáticos, cambia ese porcentaje. Alemania, por ejemplo, testea a mucha población, incluso a casos leves que no se mueren. En cambio, Italia o España mucho menos. Además, en Italia, los casos leves no los estudiaron porque no dieron abasto”.