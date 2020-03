00.32: El gobierno de Luis Lacalle Pou confirmó dos casos nuevos de coronavirus, lo que suma un total de ocho personas infectadas en el país. El ex senador colorado Pedro Bordaberry es uno de los nuevos infectados, él mismo declaró que no sabe cómo se contagió por lo que sería un caso autóctono. “No estuve en China, no estuve en ningún casamiento. No sé, se dio. Me siento como si hubiera tenido una gripe un poquito más fuerte, me duelen las piernas, tengo un poquito de fiebre, no mucha y bueno, me dio positivo y no más que eso”, contó