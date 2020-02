No se trata sólo de productos terminados, sino también de componentes: “Hay algunas cosas que hoy en día sólo se hacen en China”, dijo Willy Shih, experto en industrias asiáticas de la Universidad de Harvard, a The Harvard Gazette. “Y no me refiero sólo a lo habitual, electrónicos y juguetes, es decir productos de consumo, sino también a ingredientes farmacéuticos que se emplean en la cadena de suministros de medicamentos del mundo”.