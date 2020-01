Según The New York Times, “los familiares de pacientes dijeron que algunos hospitales, cortos de recursos por la afluencia de pacientes, están rechazando a las personas enfermas o se niegan a hacerles pruebas de detección del coronavirus”. Citó el caso de un entrevistado, Kyle Hui, arquitecto de Shanghai, que llevó a su suegra al hospital Tongii de Wuhan, por una neumonía severa; la trataron con todas las precauciones pero no le hicieron el examen, dijo. La mujer murió el 15.