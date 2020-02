Lacalle Pou contó cómo lo afectó la derrota electoral en 2014. “A mi me pegó mucho perder, me golpeó. Pero no había voluntad de cambio. Los políticos no hacemos que los pueblos cambien de opinión. Los pueblos cambian y eligen a un político. Y si un pueblo no quiere cambiar, por mas marketing que haya, no va a cambiar. Ahora el mandato es muy fuerte. No me eligen por mi linda cara, sino como instrumento para cambiar su vida, par mejorar. Y eso se aprende perdiendo. En la vida hay que saber perder y saber ganar, que para mucha gente es difícil".