A esta perspectiva, le agrega una visión más llana: "La vida misma se presenta en constante movimiento, hay cambios todo el tiempo: a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, políticos, económicos. Todos estos cambios ocurren permanentemente y en el centro de los mismos, está la persona y queda en cada uno cómo pararse ante esa situación: en el rol de víctima o en el rol de protagonista, de qué puedo hacer yo desde mi lugar para adaptarme, qué puedo aprender de todo esto o cómo puedo modificarlo si eso no me gusta. Pero no esperando que cambie lo de afuera, sino que generando algo adentro mío para modificarlo y cambiarlo".