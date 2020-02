“El incidente no hubiera tenido nada de especial si no fuera por el modo de explicarlo. A veces es más sencillo decir la verdad desde un principio (o pensar qué decir) que no dar una excusa que luego puede no tener pies ni cabeza. De ahí viene la crítica y el escándalo, más que del encuentro en sí. En política, la comunicación lo es todo. Pero en comunicación de crisis, aún más”, dice a Infobae el politólogo Xavier Peytibi, autor del libro ‘Las campañas conectadas’.