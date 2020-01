Por el momento, ni Ábalos ni el gobierno de Pedro Sánchez han desmentido esta información. El ministro de Transportes fue consultado este jueves luego de inaugurar una casa del pueblo en Córdoba. Sin embargo, según consigna El País, apeló a la ironía para responder a la prensa: “Me preguntan si me he reunido con uno de Venezuela o no, je, temas importantísimos, temas fundamentales para la sociedad (...) Ha llegado el momento de que no entremos en esto. Nos van a encontrar tranquilos”.