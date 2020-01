Sobre lo que hay consenso generalizado es que un 2019 de fenómenos meteorológicos extremos y la creciente evidencia de calentamiento global han catapultado la emergencia climática a la cima de la lista de problemas que preocupan a la élite global. Borge Brende, el presidente del Foro Económico Mundial, dijo que “ya no se puede esperar ni un minuto más, el nivel del mar está aumentando y los incendios no se detienen. Este es el año en que los líderes mundiales deben trabajar con todos los sectores de la sociedad para reparar y revitalizar nuestros sistemas de cooperación en el cuidado del medio ambiente, no solo para un beneficio a corto plazo sino también para abordar nuestros riesgos profundamente arraigados”. “Apenas tenemos una ventana muy pequeña y si no la usamos en los próximos 10 años, estaremos recostados en las reposeras (tumbonas) del Titanic”.