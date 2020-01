A pesar de ocupar casi todo el espacio dedicado por la prensa occidental a los temas internacionales, Medio Oriente no es el único lugar con conflictos geopolíticos de gran magnitud. Pareciera que se le presta menor atención a las disputas donde no hay potencias occidentales involucradas o no ocurren matanzas que prendan alertas en organizaciones internacionales. Sin embargo, esto no significa que allí se sucedan problemas menores o de fácil resolución. Todo lo contrario.