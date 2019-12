“En el margen izquierdo, no se están haciendo suficientes acuerdos entre los partidos. Por lo tanto, los laboristas, los LibDems, los Verdes, el SNP y Plaid Cymru en Gales están compitiendo por el voto contra Boris Johnson, que está solo en la derecha. Dado que no tenemos representación proporcional, sino que gana el partido con más votos, la derecha hace las cuentas, mientras la izquierda se apegan a la pureza del mensaje. En consecuencia, los conservadores tienen más probabilidades de ganar, y la izquierda terminará confundida, sin saber por qué perdió. No es la ciencia de los cohetes: la izquierda tiene que actuar unida y hacer tratos si quiere ganar”, explicó Mark Peter Shephard, profesor de política de la Universidad de Strathclyde, consultado por Infobae.