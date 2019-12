La mujer espera que sus hijos no sean víctimas de lo que ha hecho su padre. Pero a pesar de esto, no tiene la intención de abandonarlo. “Pueden criticarme, pueden decir lo que quieran, pero él es el padre de mis hijos y no estará solo, mi esposo no será abandonado. Está equivocado, pagará. No tengo la culpa de lo que sucedió, pido disculpas a ella, al niño y al mundo entero por lo que ha hecho mi esposo, no es justificable”.