Algunos cientos de metros más allá aparece una casa otomana de tres plantas irregulares, muchas chimeneas, una pesada puerta con arco y decenas de ventanitas de madera. Un letrero anuncia en albanés que se trata del Museo Etnográfico de la ciudad, en donde se exhiben muebles y vestuarios, no mucho más que eso. Hasta que el visitante osa abrir algún armario vedado y se topa con lo que Albania pretende ocultar: los recuerdos de su propio pasado, los elementos que se exhibían cuando la casa natal de Enver Hoxha no era tan sólo una exposición de muebles y vestuarios, cuando era el museo del líder. Hay viejas fotos de la familia Hoxha, mapas de batallas partisanas durante la Segunda Guerra Mundial, libros escritos por el dictador, algunos objetos personales. Entonces una señora regordeta se acerca y cierra de golpe la puerta del armario vedado. Como si rebuscar en aquel pasado, en aquella etapa de la historia albanesa, fuera una condena. Bienvenido, visitante. Quédese con nuestros bellos muebles y vestuarios antiguos. Aquí no hay más.