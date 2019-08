El abogado y ensayista Régis de Castelnau es otro de los escandalizados frente al silencio oficial: "En Francia, ya no se ama a Napoleón; en fin, las élites no lo aman más. Imbuidas de moralina dulzona, y preocupadas por obedecer a las órdenes del indigenismo comunitarista, vuelven invisible a una figura que sin embargo no deja de fascinar al mundo entero". El comunitarismo es la tendencia a considerar a la sociedad como un damero de colectivos y minorías cuyos derechos con frecuencia están por encima del conjunto.