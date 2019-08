No obstante, preocupa que las regulaciones no han mantenido el ritmo de los avances tecnológicos. La respuesta poco comunicativa de funcionarios rusos a la fatal explosión de un misil crucero de propulsión nuclear cerca de Moscú a finales de la semana pasada es prueba de lo que está en juego. No es difícil imaginar los catastróficos resultados si se estaciona un reactor nuclear en una zona de tsunamis, una línea de tráfico congestionado o una región vulnerable al terrorismo o la piratería. Debe ser una prioridad establecer nuevas normas globales rápidamente.