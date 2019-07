"Chernobyl" es un drama, un relato histórico, el análisis sociopolítico de una época, una producción televisiva muy cuidada e inteligentemente articulada y, cómo no, también una película de accidentes de las buenas, con su parte de investigación técnica incluida. No obstante, a quien no le guste esto último, que no se preocupe. Sin ánimo de hacer spoilers, le aseguro que este análisis del accidente no dura más de una quinta parte del total de la serie y a quien sí le guste, disfrutará de lo lindo.