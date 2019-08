Sin embargo el domingo el secretario de Exteriores del reino Unido, Dominic Raab, negó ante la cadena Sky la existencia de estos contactos alegando que la incautación del "Grace 1" era legal, y no así la del "Stena Impero". "No vamos a negociar con barcos, esas no es la forma de hacer que Iran retorne desde el enfriamiento" de las relaciones recientes, agregó.