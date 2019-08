A principios de este nuevo siglo, el Mercado de Maravillas era muy diferente. Entonces escuchar entre los bulliciosos pasillos algún acento extranjero no era tan común. La señora Dorita fue una pionera que hace 15 años montó aquí su negocio. "Me tocó pelearme con todos, me hacían la vida imposible por ser latina y por ser mujer: no les gustaba que el puesto fuera de mi propiedad. Hoy las cosas por suerte cambiaron, ya casi todos somos latinos", dice.