infobae
Agregar Infobae enGoogle

Descubrió que su gato lo asfixiaba por las noches al revisar la cámara de seguridad

Un joven que radica en Bangkok, Tailandia, compartió en Facebook las fotografías que evidencian el acto de amor de su mascota

El joven de Tailandia compartió cómo su gato lo abraza hasta asfixiarlo por las noches Foto: Facebook Lomphonten Lomphontan
El joven de Tailandia compartió cómo su gato lo abraza hasta asfixiarlo por las noches Foto: Facebook Lomphonten Lomphontan
Guardar

Un joven que radica en Bangkok, Tailandia, compartió en Facebook las fotografías que evidencian el acto de amor que su mascota tiene con él algunas noches, y es que tras compartirlo en la red social se han vuelto virales las peculiares imágenes que muestran cómo lo abraza y se encima en su pecho y cara.

El usuario Lomphonten Lomphontan decidió colocar cámaras en su departamento para seguridad y también para revisar que su amado gato se encontrara bien mientras él está trabajando.

Hace algunos meses comenzó a tener problemas al dormir, se despertaba con cierto dolor de pecho, al revisar los videos para saber cómo eran sus hábitos nocturnos se llevó una gran sorpresa al descubrir a su gato “asfixiándolo”.

Al repasar el video, Lomphonten descubrió que, después de haberse dormido, su gato se pone en acción, aprovechando la oportunidad para no simplemente acurrucarse a su lado, sino para abrazarlo.

Imagen FBZL3ZF3WZHCJMKKO6CTGKT7VE

Noche tras noche, se ve a su gato trepando sobre el pecho de Lomphonten, lo ve detenidamente y en ocasiones lo mueve con una pata para ver si realmente está dormido.

Es cuando aprovecha y deja caer su cuerpo directamente sobre la cara de Lomphonten, incluso en varias ocasiones parece abrazarlo.

Imagen BMTABM7YU5D6RHW5IAW7QEQAVU

Cuando me senté y vi las grabaciones no podía creerlo, me reí mucho, en realidad es muy gracioso. Ahora lo quiero aún más por que él me ama así” declaró el joven que adoptó a su amoroso gato hace poco más de un año y con quien tiene un vínculo muy cercano.

Pese a ello, Lomphonten afirmó que no intentará corregir la conducta su gato ya que sabe que él sólo busca estar lo más cerca posible y eso es un reflejo de sus sentimientos.

Imagen TRQXWYSDIBEOZFXXZ3UIJUZAL4

Los internautas rápidamente realizaron miles de comentarios en sus redes que si en realidad su gato buscaba matarlo, si el hombre roncaba muy fuerte y el gato sólo quería callarlo o si quería robar su alma como las leyendas antiguas de algunos países, muchos más indicaron que al contrario, trataba de protegerlo de entes malignos, incluso algunos ubicaron lo que parecieran un par de ojos que destacan en la oscuridad en la siguiente fotografía:

Imagen KJXISPYOPVALBH7CRMGO2BIW3Q

Otro de los mitos que ha pasado a lo largo de la historia, proviene del antiguo Egipto, ya que que consideraban que los gatos protegían el portal al más allá, al ayudar a los espíritus en su viaje y al no permitir que rondaran el mundo de los vivos.

“Es sólo una muestra de amor” asegura el joven, que antes tenía conejos pero prefirió la compañía de su gato.

Si bien, se sabe que los gatos pueden desarrollar ciertas enfermedades como la sarna, toxoplasmosis y la tiña, (causa de un hongo presente en el pelaje de los mininos), con sus vacunas y protegiéndolos del contacto con otros animales el riesgo que las padezcan es mínimo.

Imagen TQ33Y3VDLFEL3F32U53SC5RGX4

¿Por qué lo hacen?

Científicos británicos han investigado la razón de este comportamiento. En la investigación se llegaron a tres teorías por las que los gatos duermen encima de sus humanos:

Imagen BAVCLALKFNBB5CBGN7WYSFOSGM

Buscan nuestro calor

Los gatos tienen una temperatura de unos 38,6ºC, es por eso que buscan los rincones más calientes de la casa, necesitan tumbarse en esos lugares para mantener su calor cuando están dormidos. De ahí que les encuentres a menudo durmiendo en sitios donde llegan los rayos del sol, encima de la nevera o en un radiador, y también en las partes de nuestro cuerpo por las que más calor irradiamos: las extremidades y la cabeza.

Por esta misma razón, cuando tenemos una dolencia en alguna parte de nuestro cuerpo, nuestro gato se sitúa en ella para dormir. Esas zonas suelen desprender más calor por eso la idea de que nos ayudan a curarnos los males al situarse en ellas.

Para darnos amor

Los gatos no nos siguen a todas partes de forma sumisa como suelen hacerlo los perros, pero no por eso nos quieren menos. Ellos viven su independencia y nos muestran su amor en distintas situaciones del día, por ejemplo, durmiendo encima de nosotros.

Se suelen pasar el día solos o curioseando por la casa, por eso en las noches es su momento de mostrarnos amor. Son un equipo y este rato tumbado juntos refuerza el vínculo. Quiere atención y disfruta de nuestra compañía.

Propiedad y protección

El felino suele creer que eres de “su propiedad” y este momento que elige para acercarse, con lo que demuestra su amor pero también impregna su olor en ti.

Es probable que en este momento también te amase con su patitas delanteras, esto lo hacían cuando eran pequeños para masajear las mamas de su madre cuando se amamantaban. Ahora lo hacen como instinto más primario, sienten esa protección y comodidad contigo, la misma que sentían con su madre. Contigo se sienten protegidos y pueden dormir tranquilos.

SEGUIR LEYENDO:

De vagabundo a recepcionista: la increíble historia del gato que consiguió un empleo con abogados
El gato que podía predecir la muerte
Presos amaestraron a un gato para traficar droga al interior de la prisión

Temas Relacionados

asfixiaBangkokcámaraGatomascotaTailandia

Últimas Noticias

El tránsito por el estrecho de Ormuz volvió a caer mientras crece la tensión militar entre Estados Unidos e Irán

Los cruces confirmados bajaron a 10 en la última jornada, según datos de Kpler, tras un nuevo ataque contra un buque granelero que dejó un marino muerto. El mercado petrolero sigue tenso y volátil

El tránsito por el estrecho de Ormuz volvió a caer mientras crece la tensión militar entre Estados Unidos e Irán

Medjugorje, una ruta marcada por la tragedia: los accidentes que conmocionaron a Polonia

El vuelco de un micro que volvía de Medjugorje dejó 12 muertos y decenas de heridos en Hungría. El accidente se sumó a otros siniestros con peregrinos polacos registrados en ese corredor desde 2002

Medjugorje, una ruta marcada por la tragedia: los accidentes que conmocionaron a Polonia

Escalan los “safaris humanos” de Putin en Ucrania: un ataque con drones rusos mató a cinco civiles en un solo día en Kherson

Un vehículo no tripulado lanzó explosivos directamente sobre el techo de un minibús con pasajeros y otro ataque separado mató a una mujer en un auto. Organizaciones de DDHH documentan esta práctica como parte de los crímenes de guerra del Kremlin

Escalan los “safaris humanos” de Putin en Ucrania: un ataque con drones rusos mató a cinco civiles en un solo día en Kherson

EEUU y Emiratos Árabes Unidos dialogaron sobre seguridad regional y reivindicaron la libre navegación en el estrecho de Ormuz

Marco Rubio habló con el asesor emiratí en el área y pide que Irán rinda cuentas por sus ataques

EEUU y Emiratos Árabes Unidos dialogaron sobre seguridad regional y reivindicaron la libre navegación en el estrecho de Ormuz

El régimen de Irán planea atacar objetivos militares de Estados Unidos en Europa si la guerra vuelve a escalar

Bases militares en Bulgaria y Chipre figuran entre los posibles blancos, mientras crece en Teherán la convicción de que la reanudación del conflicto es cuestión de tiempo. Trump dijo que no hay diálogo abierto y que mantendrá el bloqueo a los puertos persas

El régimen de Irán planea atacar objetivos militares de Estados Unidos en Europa si la guerra vuelve a escalar
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dinamo Zagreb pone la mira en Tala Rangel: el campeón de Croacia quiere al portero de Chivas

Dinamo Zagreb pone la mira en Tala Rangel: el campeón de Croacia quiere al portero de Chivas

Críticas a la directora del Icbf por ordenar el retiro de un mural por supuesto uso político de niños y niñas: “Investigue”

Temblor hoy 19 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Mariana Ochoa recibe apoyo tras las burlas de Aldo Rendón en La Casa de los Famosos: “Está más allá de cualquier broma pesada”

Los cuerpos de dos alpinistas desaparecidos en 1992 aparecen tras el deshielo de un glaciar suizo: una prueba de ADN confirma su identidad

DEPORTES

El presidente del Atlético de Madrid insistió con que Julián Álvarez no se irá al Barcelona y crece la tensión: “No sé si pedirá perdón”

El presidente del Atlético de Madrid insistió con que Julián Álvarez no se irá al Barcelona y crece la tensión: “No sé si pedirá perdón”

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

Tras el cambio de entrenador, Independiente cerró dos refuerzos para la recta final del Torneo Clausura

Revelaron la inesperada causa de la lesión que marginará a Hadjar del GP de Países Bajos de Fórmula 1 y generará una rotación de pilotos

El arquero de la selección argentina que podría protagonizar un “trueque” en el mercado europeo para recalar en Napoli

ENTRETENIMIENTO

El secreto detrás del nuevo aspecto de Vecna en el desenlace de Stranger Things

El secreto detrás del nuevo aspecto de Vecna en el desenlace de Stranger Things

El regreso de Robin Williams a Instagram: sus hijos lanzan una cruzada contra los videos creados con IA

Callum Turner reveló sus planes familiares tras su casamiento con Dua Lipa

Noah Centineo recordó cómo arruinó su audición para Interstelar al meterse en la piscina del set

¿Quién se quedará con la fortuna de Hayden Panettiere? Los padres de la actriz quedarían fuera de la herencia