—Ese día con Emanuela nos habíamos peleado porque yo tenía una cita con una chica y decidí no acompañarla. Ella se enojó y se fue golpeando la puerta. ¿Sabés cuántas veces me dije "si la hubiera acompañado…"?

Antes de entrar a la escuela, y esto lo supimos por un policía que dio testimonio, desde un auto estacionado bajó una persona y le ofreció distribuir volantes para un desfile por un dinero altísimo para la época, 375 mil liras. Le dijo que lo conversara con sus padres. Ella llamó a casa y habló con mi hermana Federica, porque mis padres no estaban. A Federica la cifra le pareció muy alta. Emanuela dijo que no había problemas, que este señor la esperaba a la salida, a las siete, tomaba los volantes y los llevaba a casa. Una compañera de clase, Rafaela Monzi, dijo que la dejó en la parada de colectivo a pasos de la escuela. Es el único testimonio. Eran siete y diez, había luz, era verano. A las siete y cuarto Emanuela tenía que encontrarse con mi hermana Cristina de este lado del puente (Vittorio Emanuele II), frente al Palacio de Justicia. Como no llegó, Cristina fue a su encuentro en el colegio. Llegó siete y veinte. Emanuela ya no estaba. En diez o quince minutos desapareció. De eso, no hay ningún testimonio.