"Hay gente latina muy buena haciendo radio en España. Son grandes profesionales que llegaron acá y no les dejaron entrar en la radio española por su acento, igual que me sucedió a mí a finales del siglo pasado. Estas emisoras han servido no sólo para la integración sino para dar a conocer estos ritmos. Antes un español no sabía distinguir una salsa de un merengue, ahora incluso bailan mejor que uno porque empezaron a juntarse con chicas y chicos dominicanos, colombianos o venezolanos. Eso es algo positivo", concluye el director de Corazón Tropical.