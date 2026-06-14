Lluvias ya hacen estragos en carreteras de México: derrumbes en puentes provocan cierres y daños viales

Un derrumbe masivo y el colapso parcial de un puente han bloqueado una carretera en México, dejando vehículos varados y evidenciando el poder destructivo de las intensas lluvias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los casos más graves se registra en el municipio de Tenango de Doria, Hidalgo, donde las precipitaciones de las últimas horas provocaron derrumbes, deslaves y daños estructurales en varios puentes de acceso a comunidades rurales.

De acuerdo con autoridades municipales, los daños mantienen incomunicadas diversas localidades de la región, entre ellas San Francisco, La Laguna, La Palizada, El Lindero, El Progreso y La Loma del Progreso, debido al deterioro de los puentes y caminos que conectan con estas poblaciones. Además, se reportaron interrupciones parciales en el suministro eléctrico y cierres carreteros por seguridad.

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Las autoridades locales informaron que brigadas de emergencia trabajan para restablecer el tránsito y evaluar los daños causados por las lluvias, mientras continúa el monitoreo de zonas consideradas de alto riesgo por posibles nuevos deslaves.

Hidalgo acumula decenas de derrumbes y puentes afectados

La situación en Hidalgo no se limita a Tenango de Doria. La Secretaría de Infraestructura estatal reportó afectaciones en al menos 14 municipios, con un saldo preliminar de 28 derrumbes, 33 caminos con contingencias y siete puentes dañados o cerrados debido a las lluvias registradas en los últimos días.

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En la región Otomí-Tepehua también se han documentado cierres de caminos, aumento en los niveles de ríos y pérdida de infraestructura provisional utilizada para comunicar comunidades rurales. Autoridades de Protección Civil mantienen vigilancia permanente ante la previsión de más precipitaciones durante la semana.

Derrumbes también afectan la carretera México-Toluca

Las afectaciones por lluvias no son exclusivas del sureste o zonas montañosas. En el Estado de México, un derrumbe registrado a inicios de junio sobre la carretera federal México-Toluca, a la altura de Contadero, provocó daños en al menos tres vehículos y obligó a movilizar equipos de emergencia para retirar toneladas de tierra y rocas que invadieron la vialidad.

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Aunque no se reportaron personas lesionadas, el incidente evidenció los riesgos que representan las lluvias intensas para algunas de las carreteras más transitadas del país, especialmente en zonas con pendientes y taludes susceptibles a deslaves.

Inundaciones colapsan vialidades en el Valle de México

Las precipitaciones también han generado severos problemas de movilidad en el Valle de México. Durante los primeros días de junio se registraron inundaciones y encharcamientos en municipios como Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Cuautitlán, donde varias vialidades quedaron prácticamente intransitables por la acumulación de agua.

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En la Ciudad de México, las lluvias recientes provocaron caída de árboles, afectaciones en avenidas principales y una acumulación extraordinaria de agua en distintos puntos de la capital, obligando al despliegue de cuadrillas de emergencia y labores de desazolve.

Temporada de lluvias apenas comienza

La actual temporada de ciclones tropicales ya muestra señales de intensa actividad. En días recientes, fenómenos meteorológicos como la tormenta tropical Boris provocaron lluvias torrenciales en estados del Pacífico mexicano y aumentaron el riesgo de inundaciones, deslaves y daños carreteros en diversas entidades.

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El Servicio Meteorológico Nacional ha advertido que durante las próximas semanas continuarán las lluvias fuertes e intensas en gran parte del territorio nacional, especialmente en regiones montañosas y zonas cercanas a ríos y barrancas, donde existe mayor riesgo de derrumbes y afectaciones a la infraestructura carretera.

Ante este panorama, autoridades de Protección Civil recomiendan a los automovilistas evitar transitar por carreteras afectadas por deslaves, mantenerse informados sobre cierres viales y extremar precauciones en regiones con pronóstico de lluvias intensas, ya que los daños a puentes y caminos podrían incrementarse conforme avance la temporada.

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