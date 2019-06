Ian Collingwood, residente en Fiji, explicó a The Guardian el oscuro panorama de la adicción, problema que sufre en la actualidad. "Hay una violencia terrible. Como en cualquier país, los narcos están en la cima de la pirámide y son peligrosos, muy peligrosos". Además, también lamentó que estos países no están debidamente preparados para enfrentar esta crisis, ya que no hay programas de tratamiento ni estadísticas oficiales. "Nadie se ha recuperado aquí", lamentó.